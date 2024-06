Esto es todo lo que se sabe sobre el musical inspirado en RBD

Surge nueva información de Rebelde, El Musical (Foto: Instagram@fwlima5)

Luego del éxito de Soy Rebelde Tour, se ha dado a conocer que ya se prepara un musical inspirado en la telenovela Rebelde, proyecto que conquistó a la televisión mexicana de 2004 a 2006.

Cabe resaltar que en dicho proyecto no participaría ningún integrante original de la banda (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann), por lo que no será una continuación de la telenovela de 2004 o la serie de 2022.

Hasta ahora, son pocos los detalles que han salido a la luz, aunque de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, se sabe que el proyecto llevará por nombre “Sálvame, El Musical”, y su historia estará acompañada de los más grades éxitos de la agrupación RBD.

El musical no contará con la participación de ningún integrante original de la banda. (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, también se han dado a conocer algunos nombres sobre los posibles integrantes del elenco, entre los que destacan Drake Bell, Belinda y Daniela Parra, quienes acompañados de otras personalidades, estarían llegando al Palacio de los Deportes el próximo mes de octubre

¿Quiénes son los posibles integrantes del musical?

Poco a poco se han ido revelando distintos detalles sobre “Sálvame, El Musical”, un proyecto inspirado en la telenovela Rebelde que promete contar una historia distinta a lo ya visto antes, prueba de ello, es el renovado elenco con el que contará.

Por el momento, dos de los nombres que ya figuran son el Daniela Parra y Drake Bell, pues luego de que la hija de Héctor N ofreciera una entrevista para el matutino “Hoy”, dejó entrever que su debut como actriz será en el musical, esto luego de decir frente a las cámaras “vamos a andar bien rebeldes”.

Daniela Parra, hija de Héctor N, es parte del elenco Sálvame, El Musical (Instagram/@hectorparrag)

Acompañada de su declaración, también se compartieron imágenes en donde se observa a la joven mexicana junto al estadounidense Drake, ambos luciendo la clásica corbata roja con lineas blancas, un sello distintivo que marcó a toda una generación.

Por otro lado, otro de los nombres que también suena bastante fuerte es el de Belinda, de quien anteriormente también de había especulado que sería protagonista del musical “Perfume de Gardenia” junto a William Levy; sin embargo, dicha información no fue confirmada, y ahora es una de las posibles integrantes de este nuevo proyecto.

Además de estos tres famosos, también han surgido rumores sobre lo participación de la actriz española Ester Expósito y el cantante Mario Bautista. Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente al elenco, aunque algunos famosos, ya han hecho público su interés por formar parte del equipo.

Danna asegura querer ser parte del elenco

Como ya se ha visto en redes sociales, el musical de RBD ya se volvió todo un tema de conversación entre los usuarios, tanto que hasta Danna fue cuestionada sobre el tema.

Fue a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, cuando la cantante mexicana compartió con la prensa que le gustaría ser parte del elenco del próximo proyecto inspirado en Rebelde.

Danna asegura ser fan de Rebelde y querer ser parte del musical (Foto: Instagram)

Sin embargo, compartió que esa situación podría no ser posible por distintas razones. “Me encantaría, creo que sería algo muy cool, pero no sé si sea posible”, dijo a los reporteros, quienes de inmediato cuestionaron los motivos. Finalmente, Danna optó por no abordar tanto el tema y solo le deseó el mejor de los éxitos al esperado musical.

“Al final todo en la vida sucede o no; es un proyecto que le tengo mucha fe, además soy súper fan”, dijo la cantante para poner fin a las preguntas. Hasta ahora, Danna no había figurado entre los posibles integrantes, pero no sorprende que haya sido cuestionada, puesto que el nombre de su ex compañera de serie, Ester Expósito, sí ha resaltado.