Esta es la señal que puede salvar la vida de las mujeres en caso de sufrir violencia

La señal fue creada en tiempos de pandemia para que las mujeres pudieran alertar si estaban en situaciones de peligro durante el encierro. Crédito: Gaceta Unam

No es sorpresa que la violencia contra la mujer ha incrementado en los últimos años, y en el caso particular de México pareciera que se vuelve cada vez más álgido. Esta situación ha orillado a crear estrategias de apoyo y resguardo de las víctimas, y una de ellas es la señal de auxilio universal, conocida como Signal For Help, la cual sirve como una herramienta para pedir auxilio en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida y nuestra integridad.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Trabajo Social Escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alejandra Graciela Ramos Mendoza, esta herramienta puede ayudar ante circunstancias de peligro a las que mayoritariamente están expuestas las mujeres y las niñas.

“En México, en promedio 11 mujeres son asesinadas al día por razones de género. No obstante, esta violencia también se puede ejercer de forma psicológica, sexual o física. Una de sus características importantes es que generalmente es la más difícil de demostrar, ya que suele ocurrir en el ámbito de lo privado”, señaló la también profesora de Género y Construcción de redes sociales de apoyo de la ENTS para la Gaceta Unam.

Esta seña fue creada en 2020, durante los primeros meses de la pandemia por Covid-19, por la Canadian Women’s Foundation, para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia de género, situaciones que crecieron considerablemente durante el encierro.

Mujeres marchan contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Áurea del Rosario)

La señal consiste en abrir la mano para mostrar la palma, cruzar el dedo pulgar hacia el otro lado de la mano, donde se encuentra el meñique y bajar los cuatro dedos restantes para cubrir al pulgar.

Para crearla, se consultó a expertos en lengua de señas, enfoque de género y derechos humanos, con la finalidad de que fuera práctica y fácil. De inicio fue pensada para usarse en medios digitales, pero puede ser usada en cualquier momento de peligro.

Recientemente se dio el caso de Majo Robles, una mujer en Oaxaca que hizo uso de esta seña para pedir ayuda durante un live de Instagram, antes de que su pareja la agrediera aun con la transmisión en vivo.

“Si alguien conoce está señal, por favor, ayuda”, repetía la mujer mientras hacia la seña al menos en tres ocasiones. El hombre, al percatarse de esto, comienza a agredirla; al final del video se escucha otra vez la voz de Majo implorar ayuda y de fondo el llanto de lo que parece ser un menor.

Realiza la señal de ayuda por violencia de género con su mano

Autoridades del Ayuntamiento de Telixtlahuaca, Oaxaca, dieron a conocer poco después que el hombre que maltrataba a Majo fue detenido y se pronunció en contra de la violencia contra la mujer.

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, más del 70 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

Ramos Mendoza señaló que ante estas situaciones de riesgo se puede hacer uso de las señales o usar recursos necesarios, apretar botones de emergencia, gritar “fuego” en vez de “auxilio” para llamar la atención de los demás de forma inmediata.

“La difusión masiva de este tipo de herramientas son importantes, pero no sustituye el hecho de que se necesitan acciones formales de prevención, atención, políticas públicas de protección y seguimiento a sanciones para los violentadores”, puntualizó la docente.