AMLO reacciona al freno para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial: “No tienen dignidad”

El mandatario federal lamentó que no se apoyara la propuesta de la ministra Lenia Batres Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este jueves 16 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su postura luego de que, tras llevarse a cabo una votación, se mantuvo el freno para la no desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que el Gobierno de México buscó extinguir y los cuales forman parte del Poder Judicial de la Federación.

“Ya lo sabíamos, nada más es cosa de recordar que los ministros de la corte violan la constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República”

El mandatario federal y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), remarcó que, en su caso, su salario mensual es de 140 mil pesos, mientras que el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es de 700 mil pesos, con lo cual se estaría violando el derecho constitucional antes referido.

“Yo gano 135 mil pesos, 140 mil pesos mensuales y ellos ganan 700 mil y de manera leguleya, como abogados huizacheros, con todo respeto, ellos le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos y aún cuando el poder legislativo los canceló, ellos no hicieron caso porque son parte del supremo poder conservador, no son el supremo poder conservador, son empleados del supremo poder conservador”.

El mandatario lamentó que los ministros ganen más que el presidente. Foto Gobierno de México

A decir del morenista, la mayoría de los ministros que está detrás del freno a la desaparición de los fideicomisos antes mencionados, en realidad se encuentran “al servicio de las corporaciones económicas más poderosas como empleados”, situación que lo llevó a no reaccionar con sorpresa remarcando así que los integrantes del Poder Judicial en realidad no tienen dignidad y, por ello, no deben ser consideraros servidores de la nación.

“Lo que se estaba buscando era que se cancelaran los fideicomisos y ellos pues han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos, ellos no representan al pueblo, no garantizan la impartición de justicia, ellos están ahí para defender a grupos de intereses”.

¿Qué pasó con los fideicomisos que el Gobierno Federal denunció?

El Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que los 13 de 14 fideicomisos creados por el Poder Judicial, ascienden a 15 mil millones de pesos, recursos que se dijo, pueden ser empleados para programas sociales u otros rubros que beneficien a la población, como fue el caso de la reconstrucción del Puerto de Acapulco, el cual fue azotado por el huracán Otis el pasado 25 de octubre del 2023.

Gobierno de AMLO propuso que recursos de fideicomisos se destinaran a la reconstrucción de Acapulco. EFE/David Guzmán

Bajo esa tónica, Lenia Batres Guadarrama, presentó una propuesta que apunta hacia la declaración de fundamentos en los agravios presentados por el morenista en torno a la demanda de amparo emitida por el exmagistrado Filiberto Javier Mijangos Navarro quien exigió que todo lo relacionado con las prestaciones y remuneraciones que perciben los trabajadores y extrabajadores no fuera tocado, hecho que llevó a que se frenara la extinción de los mismos.

Así pues, el pasado miércoles 15 de mayo se sometió a una votación la extinción de los fideicomisos donde, por mayoría de votos, incluyendo el de la ministra Yasmín Esquivel Mossa -quien ha sido secundada por el mandatario federal-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de la hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, orillando a la ministra a argumentar que:

“Considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público”.

A decir de López Obrador, remarcó que todos los jueces de la Suprema Corte deberían ser electos por el pueblo al que consideró ser muy sabio, lo que ayudaría a evitar este tipo de crisis.

“Los magistrados, ministros, los elegían de manera indirecta, había elecciones, sobre todo durante la República restaurada (...) se ponía siempre por delante la justicia”, remató antes de concluir con su mensaje a medios desde Palacio Nacional.