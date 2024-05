Lucero explotó contra Manuel Mijares porque se operó los ojos cuando nació su hija: “Ya estaba en el hospital”

Los cantantes recibieron a su hija en 2005 (Instagram: @oficialmijares // @luceromexico)

La familia Mijares Hogaza continúan envuelta en controversia por los comentarios burlescos que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y El Estaca lanzaron en contra de su integrante menor: Lucerito Mijares. Esta situación no detonó un debate sobre el body shaming en redes sociales, también provocó que varios internautas revivieran algunas anécdotas de la dinastía.

En redes sociales se viralizó el fragmento de una entrevista donde el intérprete de ‘El soldado del amor’ recordó la vez que Lucero se molestó mucho con él porque se sometió a una operación de ojos, debido a un problema visual, justo cuando acababa de nacer su hija.

“Me acuerdo que inclusive Lucerito me regañó porque se me ocurrió, no sé por qué.... yo dije: ‘Bueno, pues si ya estoy aquí y ya está el cuarto que me operen’, me operé de los ojos, ya ves que te dejan una para ver de lejos y una para ver de cerca. Dos pájaros de un tiro... y Lucero: ‘¿Cómo? ¿Y quién me ayuda con la nena?’”, recordó.

El cantante recordó que su entonces esposa se enojó porque no le ayudaría a cuidar a su bebé debido a los cuidados postoperatorios. Crédito: TikTok: @terejsanz

La ‘Novia de América’ se molestó con su entonces esposo porque decidió operarse los ojos para mejorar su visión en un momento poco oportuno, pues lo necesitaba al 100 por ciento para que la ayudara a cuidar a su bebé recién nacida.

“Se armó la gorda ahí porque claro, estaba yo como cíclope de X-Men, con dos (parches) y tranquilo porque no es nada, todo es en sombras”, comentó.

Esta historia desató controversia en redes sociales, pues mientras algunos internautas tomaron con sentido del humor la decisión de Manuel Mijares para aprovechar el cuarto de hospital, otros aseguraron que fue imprudente y poco responsable con la situación que tanto él como Lucero estaban pasando.

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

“ Mijares acaba de ganar el primer lugar en el concurso de ‘imprudencias que hacen los maridos’ cuando las esposas están en parto”.

“Ya dijo Lucero que es codo y eso lo hizo para aprovechar que ya había pagado el cuarto”.

“Por más que intento entender por qué los hombres no piensan por sí mismos, no lo comprendo”.

“El premio para el esposo más imprudente de la historia es para Mijares”.

¿Cómo fue la separación de Lucero y Manuel Mijares?

Los famosos cantantes terminaron su matrimonio tras 14 años juntos y su proceso de separación fue muy amoroso, según contó ‘El soldado del amor’ en entrevista con Yordi Rosado.

Manuel Mijares EXPLOTA contra Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray tras burlarse de su hija Lucerito (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o estaba el otro. Entre que hacía giras, se aventaba telenovela de muchos capítulos; que eso ayudó un poco también a estar con los chavos. Decidimos separarnos de cuartos y ya”, contó.