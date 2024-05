Hermano de mexicano muerto tras choque de un autobús en Florida envía mensaje de despedida: “No le faltará nada a tu hija”

Autobús donde viajaban los mexicanos que se dirigían a trabajar al campo (REUTERS/Octavio Jones)

“Yo debía cuidarlo”, fue como reaccionó José Juan Ventura connacional que viajó a Estados Unidos para trabajar en el sector agrícola en compañía de su hermano menor Everardo Ventura, quien falleció ayer tras un accidente automovilístico.

La mañana del 14 de mayo, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, dio cuenta sobre un accidente vehicular en donde 8 personas muertas y más de 40 heridas, confirmando que había mexicanos involucrados.

De acuerdo con primeras versiones, un conductor en aparente estado de ebriedad conducía una camioneta Ford Ranger cuando chocó contra un autobús que circulaba sobre la carretera en Ocala, Florida, provocando que volcara fuera del camino.

El departamento de Bomberos local acudió como primer respondiente al siniestro. (Marion County Fire Rescue)

José Juan Ventura se despide de su hermano

Una de las víctimas fue identificada como Everardo Ventura, quien viajó en compañía de su hermano mayor para trabajar y enviar dinero a sus familiares que se quedaron en México.

José Juan Everardo fue entrevistado por Univision y envió un mensaje de despedida para su hermano: “Yo debía cuidarlo (...). Lo que quiero es que me entreguen el cuerpo de mi hermano y que me lo envíen para México con mi familia para darle entierro”, dijo.

Esta no era la primera vez en que los hermanos viajaba al país vecino para buscar mejores oportunidades, pues asegura que desde hace 8 años con la visa temporal H2A buscaban trabajo en Estados Unidos. Como último gesto, José Juan le hizo una promesa a su hermano recientemente fallecido de cuidar a su hija que está en México.

“Venimos por un futuro mejor, pero ya vio lo que encontramos. Canal por qué me dejaste. No te merecías morir, carnalito, quién me va a dar ese apoyo que tú me dabas, estabas muy joven. Yo te voy a cuidar a tu hija, mientras yo viva no le va a falta nada a tu hija”, fue la última promesa que hizo José Juan a su hermano Everardo.

(Marion County Fire Rescue)

Conductor de la Ford Ranger cuenta con antecedentes

El hombre que conducía bajo el influjo del alcohol fue identificado como Bryan Howard, de 41 años. Medios locales informaron que el hombre había sido condenado en 2003 en 20 ocasiones, algunas de ellas por infracciones de tránsito, como conducir con la licencia suspendida, haber abandonado el lugar del accidente y abandonar el lugar de un accidente con daños a la propiedad.

SRE lamenta fallecimiento y ofrece apoyo a sobrevivientes

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó una tarjeta informativa para especificar las acciones de seguimiento que realizan tras el reporte del accidente, pues visitaron a los sobrevivientes que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, de los cuales seis se encuentran en estado grave y tres en estado crítico.

En tanto, informó que se dará asistencia, protección y apoyo que requieran los trabajadores y familiares de las víctimas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta profundamente el fallecimiento de los ocho connacionales e informa que continuará brindando toda la protección, asistencia y apoyo que se requiera para los trabajadores mexicanos afectados y para los familiares de las víctimas”, se lee en el comunicado.