Danna Paola se identifica con Eiza González por críticas de mexicanos: “La apoyo muchísimo”

Danna Paola respalda a Eiza González tras confesión sobre México en la Met Gala

La carrera de Eiza González en Hollywood ha ido en asenso en los últimos años, un logro celebrado por muchos pero también acompañado de una avalancha de críticas. Durante su participación en la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la actriz confesó que ama a México, aunque no siempre siente el mismo cariño de vuelta. A pesar de ello, la también cantante asegura estar feliz y dedicada a su trabajo.

Danna Paola, por su parte, ha manifestado sentirse identificada con su compatriota. Esta conexión se hizo evidente cuando la intérprete de “Oye Pablo”, en una breve conversación transmitida en el programa “Siéntese quien pueda,” expresó su apoyo a la actriz.

Danna Paola apoya a Eiza González y comparte su propia experiencia con México. Crédito. sientesequienpueda

“Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también,” dijo la intérprete de “Mala fama,” mientras estaba en el aeropuerto.

Danna también compartió sus propias experiencias sobre recibir respaldo limitado de su país, aunque aseguró no prestarle demasiada atención: “Yo creo que sí, a veces [me he sentido igual], pero... yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”.

Para concluir, Danna envió un mensaje afectuoso a Eiza González: “Que la amo y se veía preciosa”, antes de proseguir con su viaje.

La actriz habló al respecto en la MET Gala 2024 Crédito: Twitter@DespiertaAmerica

La controversia de Danna Paola con México

Recientemente, Danna Paola generó controversia cuando, en una entrevista, fue cuestionada sobre su preferencia entre México o España y optó por España sin titubear. Esta declaración generó críticas y llamados a cancelarla en redes sociales.

Algunos usuarios compararon su situación con la de Ángela Aguilar, criticada en el pasado por hablar abiertamente sobre sus raíces argentinas. Otros señalaron el caso de Belinda, quien es española, pero siempre se ha expresado con orgullo sobre su nacionalidad mexicana, el país donde inició su carrera.

Danna Paola está siendo funada en redes sociales a raíz de una entrevista concedida a un medio chileno. Crédito: @fmdosfmdos, TikTok

La reacción en redes ha sido variada, con algunos defendiendo el derecho de Danna Paola a expresar sus opiniones y otros castigándola por no mostrar suficiente aprecio por México.