Enrique Guzmán explota en plena entrevista tras ser llamado ‘abusador sexual’ en el AICM | VIDEO

Enrique Guzmán durante la conferencia de prensa del espectáculo “La Caravana del Rock & Roll” a presentarse en próximas fechas en el Auditorio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Guzmán ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, pues durante una entrevista con Maxine Woodside lanzó algunos comentarios que fueron catalogados en redes como racistas y discriminatorios sobre el aspecto físico de Apolo, hijo de Mayela Laguna.

Ahora, durante un nuevo encuentro con los medios de comunicación, quedó registrado el instante en que una mujer le gritó ‘abusador sexual’ al famoso y éste rápidamente reaccionó al respecto.

¿Cómo fue el momento?

Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde el cantante de éxitos como El rock de la cárcel o Tu cabeza en mi hombro fue abordado por la prensa. Sin embargo, durante el recorrido que quedó registrado en el canal de Youtube de Alan Saldaña se pudo observar que el artista estaba molesto con la presencia de la prensa en el sitio y, en primera instancia, arremetió contra los reporteros.

(Foto Instagram: @eguzmanoficial)

“Ya no me molesten, por favor, no me gusta su forma de interesarse en mí, no me interesa hablar con ustedes, ya no quiero decir nada, no tengo ganas de dar declaraciones, no puedo hacer declaraciones del niño, ¿quedó claro?”, dijo en algún momento.

Los periodistas continuaban cuestionándolo sobre las diversas polémicas en las que ha estado involucrado y en un punto, se escuchó como una mujer que iba pasando le gritó ‘abusador sexual’ al cantante.

Ante esto, Guzmán reaccionó inmediatamente y entre unas cuantas risas sarcásticas comentó: “Otra vez la señora, ‘el abusador sexual’ dice la señora”.

El momento fue interrumpido por un guardia de seguridad que pidió a la prensa colocarse en un área y después, los reporteros le preguntaron nuevamente a Enrique Guzmán sobre el incómodo instante, pero el artista mencionó que ya ‘no soportaba’ a la prensa y la insistencia con la que lo abordaban.

Usuarios en redes reaccionaron. Crédito: (Youtube/Alan Saldaña)

“Normalmente no se le hacen groserías a la gente y ustedes cada pregunta que me hacen me agreden más, no me gusta hablar de esto, no tengo autorización del juez para hablar de (Apolo)”, detalló.

¿Por qué le gritaron eso a Enrique Guzmán?

Todo se remonta a 2021, cuando Frida Sofía dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y ahí señaló a su abuelo Enrique Guzmán de presuntamente violentarla cuando ella era menor de edad.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, puntualizó y agregó: