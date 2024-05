“El peso está más devaluado”: esto es lo que opinan los guatemaltecos ante la posibilidad de convertirse en mexicanos

La gente joven aseguró que si le gustaría ver a Guatemala unirse a México. (TikTok @ian.narvaez)

Guatemala y México son dos países distintos, cada uno con su propia historia, cultura, gobierno y población.

Aunque comparten ciertas similitudes en términos de idioma, geografía y algunos aspectos culturales, son entidades soberanas separadas con sus propias identidades nacionales y sistemas políticos independientes.

Es por ello, que a través de un video de TikTok se viralizó varias entrevistas a guatemaltecos que se les cuestionó la idea sobre convertirse en mexicano en caso de que su país se volviera un estado más de la República Mexicana.

“Si hubieran seguido juntos, seria todo increíble por todas las cosas maravillosas que tienen ambos”, “Económicamente estaríamos mejor”; “Sería bonito, porque la historia habla de que Guatemala y México fueron antes de la conquista uno solo, sabemos que los países centroamericanos fueron parte de México”, “Me encantaría la idea porque me siento identificado con México por que tengo más amigos en ese increíble país”, fueron algunos de los comentarios a favor.

Sin embargo, no todos los guatemaltecos estuvieron de acuerdo con la unión de los dos países, pues hubo algunos que orgullosamente eligieron estar así que Guatemala siguiera siendo el mismo país en riqueza y gastronomía.

“No me gustaría, soy 100 chapina, porque tenemos nuestra nacionalidad, y además siento que Guatemala tiene más riqueza que México”, “Sería genial, excepto por la moneda, porque el peso está más devaluado que el quetzal; pero quizá por eso no”, “Desde siempre se tuvo esa idea, pero no mejor estamos así”; La verdad creo que no, porque los dos países tienen diferentes culturas e ideas diferentes, y sobre todo todo las relaciones democráticas, tardaremos en acostumbrarnos”

¿México y Guatemala llegaron a ser un mismo país?

Otras personas prefieren que Guatemala no se uniera a México. (TikTok @ian.narvaez)

Cabe recordar que en el pasado hubo un período en el que México y Guatemala formaron parte de la misma entidad política. Durante el siglo XIX, después de la independencia de España, ambos países formaron parte del Primer Imperio Mexicano, que fue proclamado en 1821. En ese momento, México incluía no solo el territorio actual de México, sino también partes de lo que hoy son los países de Centroamérica, incluyendo Guatemala.

Sin embargo, este período fue relativamente breve. En 1823, Centroamérica, incluyendo Guatemala, se separó del Primer Imperio Mexicano y formó la República Federal de Centroamérica, que fue una unión de varios estados centroamericanos independientes. Posteriormente, en 1838, Guatemala se separó de esta federación y se convirtió en una república independiente.

Entonces, aunque México y Guatemala compartieron un breve período como parte del mismo estado político, cada uno ha sido un país independiente con su propio gobierno desde entonces.