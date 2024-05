La Mañanera hoy 13 de mayo | AMLO coincide con Mike Vigil sobre informe de la DEA de cárteles mexicanos: “No es novedad”

AMLO asegura que informe de la DEA sobre cárteles en México “es un refrito”

El presidente dijo que no coincidía con la visión del exagente, sobre que la política de seguridad conocida como “abrazos no balazos” no haya funcionado.

“La política de abrazos y no balazos nunca ha funcionado, es una política donde no enfrentan a los Cárteles y han cogido más poder, ahora no respetan el imperio de la ley, en realidad no nomás operan en todos los Estados Unidos, sino también en todo México, entonces sí ha fracasado esa política en México”, explicó Mike Vigil.