“Aterrador”: Maryfer Centeno analiza a Fiona Harvey, la mujer que inspiró al oscuro personaje de ‘Bebé Reno’ | VIDEO

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal y verbal de Fiona Harvey, mujer que afirma haber inspirado el éxito de Netflix, "Bebé Reno". Foto: @maryfer_centeno y X

Bebé Reno (Baby Reindeer), serie con tintes autobiográficos del comediante Richard Gadd, se posicionó como uno de los proyectos más populares de Netflix en distintos países, incluido México, y como un fenómeno en redes sociales por la complejidad de su historia. La trama se centra en el acoso sistemático que una mujer llamada ‘Martha’ emprendió durante seis años hacia un comediante de poca monta y barman que le obsequió una taza de té. La enredada trama ha sido objeto de análisis de parte de especialistas en conducta humana y lenguaje corporal, como Maryfer Centeno, cuyas conclusiones ha sorprendido a sus seguidores.

Centeno es abogada titulada con certificaciones en grafología, grafoscopía y lenguaje corporal, conocimientos que le han permitido colocarse como una colaboradora habitual de programas de televisión e incursionar con éxito en la creación de contenido digital, analizando caso controversiales que involucran a figuras públicas.

Recientemente, una mujer identificada como Fiona Harvey concedió una entrevista al popular programa Piers Morgan Uncensored, donde, entre otras cosas, afirmó ser la persona que inspiró al personaje de ‘Martha’ en Bebé Reno y anunció que tomará acciones legales contra el escritor y protagonista, Richard Gadd, por la forma en la que la expuso en la popular serie.

En una reciente publicación hecha en redes sociales, Maryfer Centeno analiza a Fiona Harvey, cuya conducta durante la entrevista define como “aterradora”.

Entrevista de Piers Morgan a Fiona Harvey sobre "Bebé reno". (Composición: captura YouTube/Netflix)

Maryfer Centeno y su insólito análisis sobre Fiona Harvey

Centeno toma un extracto de la entrevista donde Harvey parece tener menos control de sus emociones. Para la grafóloga, las expresiones faciales de la mujer revelan aspectos de su personalidad que son escalofriantes:

“Esto es aterrador. Ella es ‘Martha’, la mujer en la que está inspirada Bebé Reno. Quiero que vean las expresiones faciales. Número uno, es como pasa del llanto a la risa, es decir, no es control de impulsos.... Es un rostro de tensión, de estrés”, dice, mientras destaca la forma en la que constantemente muestra los dientes, una microexpresión que devela enojo.

“Ve cómo el nerviosismo hace que la lengua la pase por encima de los labios, enojada. Nota cómo el parpadeo aumenta. Esto es impresionante. Además, hace una expresión de asco, de desprecio; sin embargo, parece que le gusta dar entrevistas.

Deja tú lo retadora, la incapacidad que tiene para reconocer, porque hasta se hace para atrás... Cuando te haces hacia adelante es porque me interesa lo que me estás diciendo, atrás es porque estoy reaccionando de forma negativa”, expresa Maryfer Centeno, quien define a Fiona Harvey como una persona enojada, con aires de superioridad y con cero arrepentimiento por sus acciones.

“No hay control de impulsos, no muestra arrepentimiento, de verdad es aterrador, pero qué bueno que se le dé visibilidad al tema”, comenta maryfer centeno, quien finaliza el video pidiéndole a sus fans que opinen sobre el tema.

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal y verbal de Fiona Harvey, mujer que afirma haber inspirado el éxito de Netflix, "Bebé Reno". Crédito: @maryfer_centeno, Instagram

“Lo que sigue demostrando es que quiere la atención hacia ella. El actor lo dijo perfecto que no revelaría la identidad ni físico de su agresora y ella solita se descubrió”; “aunque se basaba en hechos reales con 3 episodios tenía, me estresó. Al pobre hombre desde un principio le dió cosa poner a la mujer en su lugar y no dar margen al acoso. No sé a mi no me gustó (sic)”, son dos comentarios que destacan en la publicación de Maryfer Centeno, donde el debate se extendió sin tener un consenso.