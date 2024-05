Señalan clasismo de Enrique Guzmán contra sus propios fans: “Un baño de pueblo”

Enrique Guzmán descarta por completo que el pequeño Apolo sea su nieto (Foto: Cuartoscuro)

En una reciente declaración durante el programa ‘De primera mano’ el viernes 10 de mayo, Mayela Laguna defendió a su pequeño hijo Apolo frente a los comentarios racistas y discriminatorios proferidos por Enrique Guzmán.

La controversia se desató tras unas polémicas declaraciones del exvocalista de los Teen Tops en el programa Todo para la mujer de Radio Fórmula, donde hizo alusión a dudas sobre la pertenencia de Apolo a la dinastía Guzmán Pinal, citando presuntas palabras de Silvia Pinal sobre el aspecto físico del niño.

“Yo nunca he tenido un nieto tan chinito, tan negrito como este pinch* niño. ¿De dónde tiene tan chinito el pelo? también me parece raro”, dijo el famoso de 81 años al escudarse en las supuestas palabras de la diva de la Época de oro del cine mexicano.

“Yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y entonces se mandó a hacer la prueba y salió negativa (...) ahora se la tienen que hacer porque la niña hizo todo su numerito”, externó el intérprete de La plaga.

Luis Enrique culpó a Mayela Laguna de supuestamente intentar extorsionar a su familia y mentir sobre la paternidad de Apolo Crédito: Imagen Televisión

Este caso se suma a un historial de actitudes deplorables y comentarios inapropiados de Guzmán hacia sus seguidores, según reveló Laguna.

La madre de Apolo expresó su indignación ante las declaraciones de Enrique Guzmán, acusándolo de racismo y discriminación hacia su nieto. “Es una persona que no porque sea mayor tiene que hablar así. Discrimina total y absolutamente a su nieto, de una manera asquerosa”, enfatizó Laguna.

Los comentarios de Enrique Guzmán no sólo han provocado reacciones por parte de la familia involucrada, sino que también han generado discusión pública sobre el racismo y el clasismo.

Laguna acusó a Guzmán de tener un comportamiento clasista y racista incluso contra sus propios seguidores, recordando cuando este se refería a sus encuentros con fans como “baños de pueblo”.

Según Mayela, Enrique Guzmán es "racista y clasista con su propia sangre" Fotos: TT)

“Es clasista y racista. Yo me acuerdo de él diciendo: ‘ahorita vengo, ya me toca ir a dar autógrafos a darme baños de pueblo’. Llegaba a su casa diciendo: ‘ya llegué de mi baño de pueblo, ay, no, no, no’.”, recordó Mayela, quien hizo un llamado al público para que se dé cuenta de las supuestas actitudes discriminatorias del también actor.

La ex nuera del famoso señaló sus presuntos actos discriminatorios Crédito: Imagen TV

“Que la gente que lo sigue se dé cuenta que no les importa, es una persona totalmente racista con su propia sangre”, añadió reflejando la profunda decepción y el repudio hacia la actitud del cantante.

Enrique Guzmán desconoció a Apolo por "chinito y negrito" en el programa Todo para la mujer (Foto: @Radio_Formula, X)

Mayela Laguna anunció creación de un canal de YouTube

Mayela Laguna inició un proceso legal para esclarecer la paternidad de Apolo, luego de que Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, publicara un comunicado en junio de 2023, alegando que una prueba de ADN estableció que Apolo no es su hijo. Sin embargo, no se proporcionó evidencia de la prueba realizada por un laboratorio certificado.

Esta serie de eventos ha recalado no sólo en el ámbito legal, con el proceso iniciado por Laguna, sino también en el plano mediático y social, poniendo de relieve temas de discriminación racial y familiar en el espectáculo.

En este contexto, Laguna anunció la creación de un canal de YouTube como plataforma para expresarse sobre el caso, criticando además el que medios de comunicación y comunicadores contribuyan al bullying mediático hacia menores de edad, especialmente en situaciones tan delicadas como la paternidad y la identidad familiar.

Luis Enrique sigue sosteniendo que el pequeño Apolo no es su hijo y buscará demostrarlo (Foto: @luisenriquegp/@mayela_laguna)

“La única persona que puede hablar de mi hijo soy yo, y lo voy a hacer en un canal de YouTube. No puedo adelantar nada, solamente puedo decir que viene una sorpresa, pero simplemente a las personas que se inscriban voy a contestar todas las dudas que tengan, todo sobre mí, lo que quieran les voy a contestar. Yo le que quiero es que este canal sea una red de apoyo entre mujeres”, expresó.