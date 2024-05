Zoé Robledo se reúne en Cuba con Miguel Díaz-Canel y seguidores en redes lo critican: “No tienes escrúpulos”

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de la Revolución el pasado viernes. (X @zoerobledo)

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reunió con el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez la tarde del pasado viernes, con la intención de aumentar la cooperación entre la institución de seguridad social y el país caribeño.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, Robledo compartió algunas fotografías del encuentro, que se dio en el Palacio de la Revolución, la sede del gobierno cubano. Acompañado de las fotografías, el funcionario posteó un mensaje en el que señaló que se encontraba en Cuba por instrucciones del Presidente López Obrador, y que en la reunión también estuvo el Ministerio de Salud Pública de ese país.

“Por instrucciones del presidente @lopezobrador_, estamos en #Cuba donde nos reunimos con el presidente @DiazCanelB y el Ministerio de Salud Pública para seguir fortaleciendo los trabajos de cooperación entre ambas naciones”, se lee en la publicación.

La publicación provocó reacciones por parte de los seguidores de Zoé Robledo, algunos de ellos, reclamándole que atienda la situación de la institución que encabeza, que aseguraron, está en mal estado.

(X @zoerobledo)

“¿Cooperación entre ambas naciones? ¿Para seguir sosteniendo a la dictadura cubana con recursos de los mexicanos? ¿Con qué nos va a andar cooperando Cuba, si no tienen suficiente para ellos? Mejor digan cuanto más les van a regalar y ya; Tienes JODIDO a los derechohabientes del @Tu_IMSS, pero vas a cuba a colaborar. No tienes escrúpulos; ¿Es broma? No dudo y el presidente decida mandar medicamentos a Cuba, claro, quitándoselos a los ciudadanos mexicanos. Como dice el refrán: Candil de la calle obscuridad en tu casa, ¿O no presidente ? Pregunto; Oye.. El Centro Medico Nacional se está cayendo a pedazos... En el centro nacional siglo XXI no sirve el tomógrafo.. No le pueden hacer su estudio a mi hermana con cáncer etapa 4. Y si mejor no cooperas con NUESTROS centros nacionales de Salud. Algo que SI es tu responsabilidad”, son algunos de los comentarios que se leen.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel posteó, en la misma red social, que había enviado un gran saludo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por medio de Robledo. También señaló que se habían abordado las posibilidades de aumentar la cooperación entre México y Cuba.

“Recibí a @zoerobledo, a quien trasladé un cálido saludo para el amigo @lopezobrador_. Abordamos las posibilidades para aumentar la cooperación entre #México y #Cuba, y coincidimos en que los avances logrados son ejemplos de cuánto podemos seguir haciendo juntos”.