Extranjera reportó a trabajador de centro comercial en México por lamer donas pero internautas la atacaron a ella

La mujer argentina se sorprendió que muchas personas no la apoyaran por su nacionalidad. (TikTok @celcandiamusic)

Una denuncia viralizada en redes sociales ha puesto en tela de juicio la calidad y salubridad de los alimentos en una sucursal de Chedraui en la Ciudad de México.

La tiktoker y cantautora argentina Cel Candi Music fue la protagonista de este escándalo al reportar un acto repudiable por parte de un trabajador del establecimiento.

Según el relato de Cel Candi Music, mientras realizaba compras en la sección de panadería, observó a un empleado de Chedraui cometiendo un acto deplorable: lamiendo sus dedos para luego manipular las donas destinadas a la venta al público. La indignación de la mujer fue tal que decidió confrontar al trabajador y reportar el incidente al gerente del establecimiento.

“Fui a Chedraui a comprar y vi algo asqueroso. Estaba caminando por las gondolas (pan) y por la vitrina donde venden donas había un trabajador parado sobre la vitrina, alto y grande. Paso por ahí y me percato después de unos segundos que me digo a mi misma: ‘acabas de ver, lo que acabamos de ver’. Y me doy vuelta y me fijo que se lamió uno de sus dedos para chupar las donas que estaba dispuesto a vender”, comentó la mujer.

La tiktoker recibió el hate de muchas personas por denunciar al empleado. (TikTok @celcandiamusic)

Sin embargo, la respuesta que obtuvo de las autoridades del local no fue la esperada. A pesar de su reclamo, el gerente ignoró la denuncia de Cel Candi Music, lo que la llevó a recurrir a las redes sociales para advertir a los consumidores sobre la falta de higiene en dicha sucursal de Chedraui. A través de un video en TikTok, la mujer compartió su experiencia y recomendó a los usuarios tener precaución al adquirir productos en ese establecimiento.

“Ahí me doy cuenta, y me quedé mirando y dije: ‘vos te haces el pelotudo y se dio cuenta, agarró la dona y se la llevo’. Pero si yo no lo veía dejaba ahí la dona y otra persona la compraba. Obviamente, fui con el encargado que estaba revisando su celular pero no sirvió de nada porque me ignoró. No compro nada de comida, en ese lugar solo les recomiendo que si compran algo y les hacen daño, ya saben lo que les pasó”, destacó.

La reacción en línea, sin embargo, no fue todo apoyo hacia Cel Candi Music. La mujer argentina fue objeto de ataques xenofóbicos por parte de algunos usuarios, quienes criticaron su denuncia y lanzaron comentarios ofensivos sobre su nacionalidad. Frases como “Cuando te regreses a tu país. Por fa que sea pronto” o “Una vez yo fui a un Chedraui y vi a un argentino, no vuelvo a comprar en Chedraui”, evidenciaron la polarización de opiniones respecto al incidente.

La mujer aseguró que el tendero de una panadería se encontraba embarrando su dedo lamido de saliva a las conchas que vendía para el público. Crédito: TikTok / Cel Candia Music

Este caso no solo resalta la importancia de la higiene y la calidad en el servicio de alimentos, sino también pone de manifiesto la problemática de la xenofobia en las redes sociales. Más allá de las críticas hacia la denunciante, el foco de atención debería estar en garantizar la salubridad en establecimientos comerciales para proteger la salud de los consumidores. Sin embargo también invita a una reflexión por ataques xenófobos que vulneran a los internautas.