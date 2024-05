Surcoreana muestra su felicidad tras ver lo barata que se vende la fruta en CDMX: “Este país es el paraíso de la fruta”

La tiktoker dijo estar impresionada por lo barata que está la fruta en México. (TikTok @mellamansabinapero)

La escalada en los precios de alimentos básicos, especialmente frutas, en Corea del Sur, ha generado una creciente preocupación entre los consumidores de dicho país, impactando negativamente en el acceso a una dieta equilibrada y saludable.

Esta situación económica desafiante, exacerbada por condiciones climáticas adversas que han mermado las cosechas locales, ha llevado a numerosos surcoreanos a buscar alternativas en otros países.

Un fenómeno interesante ha surgido con surcoreanos que visitan la Ciudad de México y deciden quedarse, llamándola el ‘paraíso de la fruta’. La accesibilidad y precios bajos de frutas en la capital mexicana han capturado la atención de estos visitantes, evidenciado en el relato de una tiktoker de nombre Sabina, cuya reacción ante los precios de los mangos se volvió viral.

Destacó que te den de probar la fruta en los mercados de la CDMX, algo que en su país no pasa. (TikTok @mellamansabinapero)

“Los mangos aquí no son oro, los venden baratos. Pensé que me iba a desmayar en ese momento, incluso te los dan a probar antes de comprarlos”, compartió emocionada en su vídeo.

El impacto del descubrimiento de Sabina va más allá de una simple anécdota, revelando un contraste marcado con la situación en su país natal. “¡Esto no es todo! Todavía no puedo olvidar el shock que sentí cuando vi esta escena por primera vez. Esas frutas son carísimas en Corea, y en México se venden como una montaña… ¡Cómo no podría ser feliz aquí!”, agregó la tiktoker.

Este testimonio arroja luz sobre una problemática más amplia en Corea del Sur, donde el precio de frutas como el melón y las manzanas puede ser hasta tres veces mayor que en otros países. Este problema no solo plantea desafíos en términos de accesibilidad y seguridad alimentaria, sino que también ha iniciado un debate sobre la necesidad de impulsar la autosuficiencia agrícola para lograr la estabilidad de precios.

La tiktoker señaló que se sorprendió al ver cómo en México es muy consumida la fruta y su precio moderado, algo que no existe en Corea del Sur. Crédito: TikTok / @mellamansabinapero

Las autoridades coreanas reconocen la importancia de esta situación y están explorando medidas para mitigar las dificultades enfrentadas por los agricultores locales y diversificar las fuentes de alimentos a través de una revisión de las políticas de importación. La situación en Corea del Sur resalta la importancia de una estrategia sostenible para el suministro de alimentos, que no solo atienda las necesidades de los consumidores sino que también garantice la estabilidad económica y la seguridad alimentaria para las generaciones futuras.