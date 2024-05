PAN, PRI y PRD lanzan mapa de riesgo para la elección: “20% de las secciones están en peligro por la violencia”

Los coordinadores de campaña de Xóchitl Gálvez dijeron que hay puntos del país donde el crimen afectará la elección. Foto: PAN

La coalición Fuerza y Corazón por México presentó un mapa de riesgos con los puntos del país considerados como ‘focos rojos’ en el actual proceso electoral. De acuerdo con Santiago Creel Miranda, coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, este mapeo se tuvo que hacer en virtud de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no presenta su análisis y su protocolo para garantizar la seguridad de los candidatos y de los votantes.

“Desde 2018 se han producido diferentes hechos violentos que alteran al sistema democrático garantizado por nuestra Constitución, ya que impiden que los ciudadanos decidan libremente(...) Vulneran el derecho de aquellos que legítimamente piden el voto para ejercer algún cargo”, sentenció el político panista, quien apuntó que de acuerdo con las estimaciones de su partido y de los que conforman la alianza, tienen detectados 63 asesinatos de personajes que aspiraban a una candidatura o que estaba relacionados con el proceso electoral.

Estos son los “focos rojos”

A su vez, el priista Rubén Moreira lamentó que la autoridad electoral haya sido omisa para presentar el Protocolo de Guía y Actuación de las Autoridades para Salvaguardar la Integridad Física de los Servidores Públicos, de los Electores y de los Candidatos en zonas de alto riesgo por la presencia del crimen organizado. Dicho documento fue una orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y aún así no lo presentó.

De acuerdo con el coordinador de Gálvez, 20 por ciento de las secciones y casillas del país están en riesgo por la delincuencia organizada y la violencia. De acuerdo con el análisis presentado, los estados consideradas como ‘focos rojos’ son Zacatecas, Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, todos gobernados actualmente por Morena o sus aliados.

Zonas ubicadas por Fuerza y Corazón por México como focos rojos. Foto: PAN

Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que sea cual sea la razón por la que no se ha presentado el protocolo de seguridad, la alianza ya hizo el trabajo de las autoridades: “A unos cuantos días pedimos tomar cartas en el asunto, si no tenían conocimiento del mapa de riesgos, por ineficacia o ineptitud, pues aquí está, ya se los estamos entregando para que no digan que no se les avisó con tiempo. Es un llamado de emergencia y al mismo tiempo decir que estamos a tiempo -válgase la cacofonía- de que se tomen las medidas necesarias para que tengamos elecciones libres, pacíficas, democráticas”, mencionó el perredista.

Señalan a AMLO y Morena de incitar a la violencia

Los tres coordinadores de la campaña presidencia de la oposición consideraron que parte de la violencia que se vive en este proceso electoral es debido a la omisión de las autoridades estatales, o bien, porque los ataques y descalificaciones son incitados desde la dirigencia nacional de Morena o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. “En estos lugares parece que se permite que sucedan las cosas”, dijo Moreira.

Por su parte, el perredista Jesús Zambrano hizo un llamado al propio AMLO para que por favor deje de atacar a sus críticos y miembros de la oposición. “Ya afortunadamente se anunció que los tres días previos a la elección suspenderán las mañaneras, aunque debió hacerlo desde hace dos meses que empezaron las campañas (...) Gracias presidente por librarnos de la tortura de que nos esté atropellando los tres días previos a la elección del 2 de junio, en verdad eso es no tener vergüenza”, dijo.