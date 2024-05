Éstas son las advertencias que hizo Loret de Mola a AMLO sobre los apagones masivos: “No hicieron nada”

Loret de Mola habría escrito columnas advirtiendo de la situación. Crédito: (Cuartoscuro / Instagram@carlosloret)

El periodista Carlos Loret de Mola advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que habría apagones, en diversos textos. Así lo dijo este jueves en su columna Historias de reportero, titulada Las 4 advertencias a AMLO de que habría apagones.

En ella, el periodista recuerda que cuando inició el sexenio, a tres meses de que López Obrador había tomado el poder, él publicó una columna titulada El peligro de apagones masivos. En el texto, recuerda, se señalaba el riesgo de falta de luz por las deficiencias en la generación de energía eléctrica y la falta de gas natural.

“Hoy, México está parado al borde del colapso por lo que he insistido en estas columnas: el sexenio de Peña Nieto dejó el asunto colgado con alfileres y la administración de López Obrador se los está quitando”, puso Loret en ese texto.

Esto provocó una de las primeras reacciones del Gobierno contra Loret, pues señala, dijeron que estaba mintiendo, que estaba al servicio de los intereses de las empresas privadas del sector energético, que era un “vendepatrias” que quería entregar la industria eléctrica al extranjero.

A pesar de las advertencias, señala Loret, el Gobierno de AMLO no hizo nada, lo que desembocó en los apagones recientes. (X/@JJDíazMachaca).

Recuerda que en otra columna de su autoría publicada el 11 de abril del 2019, dijo que “la consecuencia inevitable será que no se podrá generar toda la energía eléctrica que demanda la zona y entonces habrá apagones mayores a los ya vistos, que afectarán de manera aún más importante a las personas y a la actividad económica. Lo peor, pues, está por venir. Y lo sabe el gobierno. ¿Hará algo?”. Señala que AMLO no hizo nada.

El 25 de junio de 2019 volvió a hablar del tema en su columna. En esa ocasión dijo que la respuesta de AMLO a la crisis de energía eléctrica equivale a la del dueño de una empresa que no tiene gasolina para sus camiones repartidores, lo que genera desabasto de mercancías. Para solucionar ese desabasto decide comprar más camiones. “¡El problema es que no hay gasolina!”.

La última columna en la que habló del tema, fue publicada el 19 de mayo de 2021. “La causa es una pésima gestión de la CFE por lo que a mantenimiento e inversión en generación respecta. Por eso fallan las plantas. Además, con la nueva política energética se han frenado tanto la operación como las inversiones en energías renovables. Y si bien es cierto que tenemos combustóleo para dar y regalar (literalmente), ni siquiera pueden hacer eso bien: no han podido quemar adecuadamente ese combustible que ni los barcos quieren. De continuar en esta necia ruta, en el futuro cercano los apagones seguirán”, escribió en esa ocasión.

Loret de Mola recordó que en los últimos días se han registrado apagones en al menos 21 estados. Señala que los culpables de estos apagones en la recta final del sexenio son López Obrador y Manuel Bartlett Díaz. “Sabían lo que podía pasar y no hicieron nada. Les advirtieron por todos lados que lo que estaban haciendo conduciría a este desenlace, y no quisieron rectificar”.

“Pero no pasa nada, que no se preocupen, en este país no pasa nada”, concluye.