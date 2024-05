Eiza González se siente menospreciada por los mexicanos, pese a sus triunfos en Hollywood

Eiza González lució un vestido rosa en la MET Gala 2024, "la noche más importante de la moda" (Foto: Reuters)

En una reciente declaración durante su asistencia a la MET Gala 2024, uno de los acontecimientos más distinguidos del ámbito de la moda que se realiza el primer lunes de mayo cada año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Eiza González compartió sus reflexiones sobre el apoyo entre los mexicanos y cómo esto impacta en su carrera en el extranjero.

Vestida con un elegante atuendo rosa inspirado en las orquídeas, como parte de la temática del evento (”Bellas durmientes: el despertar de la moda”, la actriz mexicana, reconocida por su papel en Hollywood y protagonista de películas como Baby Driver, manifestó su orgullo por sus raíces, aunque reconoció no siempre sentir el apoyo deseado de su comunidad en México.

Cuando una reportera del programa Despierta América le preguntó: “¿Qué es lo que más te gusta de venir acá, al MET Gala? Ya has venido en varias ocasiones”, así contestó la famosa de 34 años.

“Convivir con todos... realmente ver los vestidos, pasarla bien. Siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, expresó la protagonista de la telenovela Lola...érase una vez.

La famosa dejó ver que no ha sentido un apoyo total por parte de sus connacionales hacia su persona (Foto: Reuters)

Eiza González ha sido objeto de diversos comentarios y críticas por parte de su propia comunidad en México, algo que inevitablemente afecta la percepción sobre el apoyo entre los mexicanos hacia sus compatriotas triunfantes en el extranjero.

“Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo qué enfocar”, respondió González al ser cuestionada por cómo enfrenta las críticas y la presión en temas de salud mental por la misma periodista.

La actriz habló al respecto en la MET Gala 2024 Crédito: Twitter@DespiertaAmerica

Eiza González ya había reprochado la falta de apoyo de los mexicanos

Este tipo de declaraciones no son nuevas en la trayectoria de González, quien ya había expresado inquietudes similares durante la octava edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos en 2019, donde fue reconocida con el galardón International Star por su contribución a la visibilidad de los latinos en la industria cinematográfica internacional.

Durante su intervención en el evento, González abordó no solo la discriminación hacia los latinos sino también las dificultades adicionales con las que se encontró al iniciar su carrera en Hollywood, marcada por estereotipos y prejuicios.

“Estados Unidos se convirtió en una página en blanco para mí. Estaba muy saturada de que el mundo me estaba definiendo a mí en lugar de mí misma”, expresó la actriz. “Pero llego y encuentro otras limitaciones. Ellos decían: ‘Es latina, pero habla bien inglés’ o ‘es blanca, ‘también morena’. pero no tiene apariencia mexicana’. No pienso que por ser mexicana solo pueda hacer papeles de mexicana. Si soy latina, quiero demostrar que somos un lienzo en blanco”, dijo entonces.

La famosa ha desarrollado una carrera internacional en Hollywood (Foto Andy Kropa/Invision/AP)

Las declaraciones de Eiza González resaltan no sólo su trayectoria y éxito en Hollywood sino también los retos culturales y las dinámicas de apoyo entre las comunidades mexicanas hacia sus miembros que alcanzan reconocimiento internacional.

A través de sus palabras, González invita a reflexionar sobre la importancia de fomentar un ambiente de apoyo mutuo y reconocimiento entre los mexicanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.