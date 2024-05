No fue ‘El Mencho’: estos narcos habrían ordenado el secuestro de ‘Los Chapitos’ en 2016, según el ‘Mini Lic’

Desde la cárcel, el ‘Chapo’ tuvo que intervenir para que liberaran a sus hijos, lo cual finalmente ocurrió el 19 de agosto de 2016. Foto: YT/Azteca Noticias

Para nadie es un secreto que tras las múltiples detenciones de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera, sus hijos quedaron al frente del Cártel de Sinaloa. Todo el mundo los conoce como ‘Los Chapitos’ y se sabe que están detrás no sólo del tráfico de droga natural, sino que según información oficial, son los principales fabricantes y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos, lo cual evidentemente les hace ser blanco de envidias y rivalidades con otros grupos del crimen organizado.

Luego de la tercera fuga y recaptura del ‘Chapo’ en enero de 2016, siete hombres armados irrumpieron el 15 de agosto de ese mismo año en el restaurante La leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, y secuestraron a dos de sus hijos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo ‘Alfredillo’ Guzmán Salazar. El video del plagio de ‘Los Chapitos’, fue ampliamente difundido en los medios: los acorralaron en la mesa y después fueron llevados y puestos de rodillas mientras sus captores los agredían.

“Al principio se pensó que se habían llevado a Iván, pero luego las autoridades dijeron que también se habían llevado a Alfredo. El ‘Mini Lic’ (Dámaso López Serrano) me confirmó que ambos hermanos habían sido ‘levantados’, lo cual fue un golpe mortal para el clan de ‘Los Chapitos’”, señala la periodista mexicana Anabel Hernández García en su nuevo libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa (Grijalbo, 2024).

Los hijos del 'Chapo' Guzmán celebraban con familiares y amigos cuando un comando los secuestró en el restaurante La leche de Puerto Vallarta, Jalisco Crédito: Azteca Noticias

El ‘Mini Lic’ revela más detalles del secuestro de ‘Los Chapitos’

Dámaso López Serrano habló con la periodista previo a la publicación del libro, y de hecho desde 2023 presentó algunos de los aspectos de esa conversación en su columna para el medio alemán Deutsche Welle. En la entrevista, el ‘Mini Lic’ confirmó que ‘Los Chapitos’ estaban festejando el cumpleaños 33 de Iván Archivaldo cuando ocurrió el secuestro; de hecho, dos semanas antes, le avisaron que ellos estarían en Puerto Vallarta pero negó estar enterado de los planes para llevárselo.

Todo apuntaba a que la gente del ‘Mini Lic’, -conocidos como ‘Los Dámasos’ debido a que su papá Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’ era un prominente integrante del Cártel de Sinaloa- estaban detrás del plagio de los hijos de Joaquín Guzmán debido a recientes rencillas porque ‘Los Chapitos’ estaban expandiendo su imperio hacia tierras controladas por López Núñez, López Serrano y sus cómplices, pero también a los de otros grupos delincuenciales.

Pero no fue así. La versión oficial y aceptada por todo el mundo fue que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rival directo del de Sinaloa estaba detrás del secuestro de Iván Archivaldo y Alfredo. Fue entonces que desde prisión le avisaron al ‘Chapo’ lo ocurrido y éste mandó a amenazar a su líder Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’. “Le dio un ultimátum: ‘Si me entregas a mis hijos,yo te entrego al tuyo’”, contó el ‘Mini Lic’ a Anabel Hernández.

Y es que Rubén Oseguera González ‘El Menchito’, hijo del capo, estaba preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, donde también estaba recluido el ‘Cholo’ Iván, mano derecha del ‘Chapo’, por lo que éste consiguió un celular para amenazar a padre e hijo. Luego, ‘El Mencho’ se enteró que su hijo ya no estaba en la cárcel y la presión lo habría llevado a entregar a ‘Los Chapitos. Ambos fueron liberados el 19 de agosto de 2016 y desde entonces todos notaron que se habían vuelto más violentos e irascibles, pues confesaron que habían estado a punto de morir.

'El Chapo' amenazó a 'El Mencho' (líder del CJNG) cuando supo que él había secuestrado a sus dos hijos. Foto: DEA

Y a todo esto, ¿quién ordenó el secuestro de ‘Los Chapitos’?

Aunque se sabe que la liberación de los dos hijos de Guzmán Loera también se debió a la intervención de su colega Ismael ‘Mayo’ Zambada García, el ‘Mini Lic’ afirma en el libro de Hernández que el principal motivo para liberarlo fue el intercambio ‘hijo por hijos’ propuesto por el ‘Chapo’. “El secuestro se dio para matarlos, no era para asustarlos ni amenazarlos, ni intimidarlos, era para matarlos”, aseguró en la entrevista el hijo de ‘El Licenciado’.

El ‘Mini Lic’ señala que pese a las rencillas con ‘Los Chapitos’, ni él ni su padre tuvieron algo que ver con el secuestro. Aunque confesó que hubo más gente detrás de éste. “La verdad no te puedo decir que lo planeé porque no lo planeé, no fui parte de eso porque no lo sabía. Lo planearon gente de los Beltrán (Leyva) con gente de los (Caro) Quintero y le pidieron el favor al Cártel de Jalisco (Nueva Generación)”, apunta López Serrano.

Vale recordar que desde 2008 el Cártel de Sinaloa se fraccionó y la gente del ‘Chapo’ Guzmán se enemistó a muerte con la de sus primos Alfredo ‘El Mochomo’ y Arturo ‘El Barbas’ Beltrán Leyva, quienes también mantuvieron una importante red criminal con la familia de Rafael Caro Quintero, conocido como ‘El narco de narcos’.