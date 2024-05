Jonas Brothers en CDMX: cuáles son los boletos que aún quedan, zonas y precios . Instagram/@jonasbrothers

La agrupación Jonas Brothers ha confirmado su vuelta a los escenarios de México en 2024, como parte de su anticipada gira mundial titulada “Five Albums. One Night. The World Tour”. Este tour marcará el regreso de la banda a diversas ciudades y países clave, incluyendo una destacada actuación en la Ciudad de México.

Los hermanos Jonas se presentarán en la Arena CDMX los días 3 y 4 de mayo, prometiendo un espectáculo memorable para sus seguidores. El anuncio ha causado gran emoción entre los fans mexicanos, quienes esperan ansiosos el retorno de la icónica banda pop rock de los años 2000 a tierras aztecas para disfrutar de sus éxitos en vivo en varios estados del país.

A días de que inicie la primera fecha en la capital del país y previo a que después visiten Monterrey, Nuevo León, estos son los boletos que aún están disponibles, las secciones y sus precios. Los hermanos : Kevin, Joe y Nick Jonas regresan a la capital del país para deleitar a sus miles de fans que los vieron crecer desde que debutaron en ‘Disney’.

Jonas Brothers en la Arena de la Ciudad de México: aún hay boletos en casi todas las zonas y hasta son 2x1

Para el viernes 3 y sábado 4 aún hay boletos en casi todas las zonas, meses sin intereses con algunas bancarias e incluso una gran promoción de 2x1. Algo que ha sorprendido a más de uno pues los famosos hermanos tienen una amplia base de fans, por lo que se esperaba que ya fueran agotadas las entradas.

Estos son los precios.

BARCEL FUEGO: $4 mil 685 pesos.

ZONA PEPSI: 4 mil 685 pesos.

AMARILLO: $4 mil 685

ZONA MARRIOTT: $4 mil 685.

ZONA MERCADO LIBRE: $4, mil 685.

CANCHA VIP: $4 mil 014 pesos.

MCCORMICK: $3 mil 703 pesos.

BANCO AZTECA: $3, mil 703 pesos.

VERDE: $3 mil 703.

SUPER PALCO PLATINO: $3 mil 703.

SUPER PALCO ORO VISTA LIMITADA: $3 mil 703.

SUPER PALCO ORO: $3 mil 703

SUPER PALCO PLATINO VISTA LIMITADA: $3 mil 703

ROSHFRANS: $3 mil 703.

ZONA MINISO: $3 mil 703.

CELESTE: $2 mil 573.

CAPACIDADES DIFERENTES: $2 mil 573

CANCHA ROJO: $2 mil 322.

MORADO: $2 mil 071 pesos.

AQUA: mil 632

ROSA: mil 130

ROSA VISTA LIMITADA mil 130

CAFE: $879 pesos.

CAFE VISTA LIMITADA: $879.

GRIS: $691.

GRIS VISTA LIMITADA: $691.

Después de los dos conciertos en la Ciudad de México, será el turno de Monterrey, Nuevo León.