Ceci Flores entregará cráneo a Fiscalía de CDMX para saber si es de su hijo: “Les juro que no es una lagartija”

Ceci Flores, líder de un grupo de "madres buscadoras" del norte de México, carga una pala en el sitio donde dijo que su equipo halló un crematorio clandestino en Tláhuac. A la izquierda detrás de ella se encuentra el activista Bryan Lebaron. (Crédito: AP Foto | Ginnette Riquelme)

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respondió nuevamente a los resultados de la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sobre el supuesto crematorio clandestino y restos humanos que ella encontró el martes pasado en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, donde también se hallaron credenciales de elector y escolares de posibles víctimas.

Esto, luego de que la Fiscalía capitalina aseguró que tras realizar una investigación en el lugar se determinó que los restos calcinados hallados son de animales, en su mayoría perros, además de que la mayoría de los dueños de las credenciales electorales y escolares que se encontraron en el mismo predio fueron localizados con vida.

En su cuenta de X, antes Twitter, la madre buscadora dijo tras los resultados de la Fiscalía le pedirá a las autoridades capitalinas analizar un cráneo que posiblemente podría ser de uno de sus hijos, ironizando que ella lleva más de un mes esperando los resultados del análisis, mientras que en la ciudad se tardan menos de una hora en resolver los casos.

“Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”, escribió en la red social.

Ceci Flores afirmó que lleva más de 1 mes esperando los resultados del análisis del cráneo. | Twitter Ceci Flores

El martes pasado, Ceci Flores Armenta denunció a través de sus redes sociales que halló un crematorio y fosa clandestina en la zona alta de la alcaldía Iztapalapa y los límites de Tláhuac, durante una jornada de búsqueda que comenzó esta semana en la Ciudad de México.

La activista publicó videos y fotografías del lugar, destacando que también se hallaron credenciales de elector de mujeres y escolares, por lo que ese mismo día la Fiscalía General de Justicia dela Ciudad de México inició una investigación y el análisis de los restos calcinados.

Al día siguiente, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, informó que los restos calcinados no son humanos y son en su mayoría de perros, y que los dueños de los documentos hallados fueron localizados con vida, acusando a la activista de realizar un montaje para afectar al actual gobierno local ante las elecciones.

A esto se suma, que el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue cuestionado sobre el hallazgo en sus conferencias mañaneras de ayer y hoy, a lo que respondió que reconoce el trabajo de la activista, pero la considera “un peón” del bloque conservador, respaldando la acusación de que las denuncias son falsas y tienen el objetivo de dañar la imagen del actual gobierno.