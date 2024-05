¿Por qué Arturo Beltrán Leyva ‘apoyó’ a AMLO en 2006 si creía que no iba a ganar la elección presidencial?

López Obrador fue candidato presidencial del PRD en 2006 y 2012; y de Morena en 2018. Foto: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial en 2006, 2012 y 2018. Las primeras dos veces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mientras que la tercera -que fue la vencida- por el partido que él mismo fundó: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, diversas investigaciones periodísticas apuntan a que en sus tres campañas hubo un presunto financiamiento del narco, principalmente del Cártel de Sinaloa.

En los últimos meses, reconocidos periodistas han publicado en medios internacionales que reúnen los supuestos testimonios y declaraciones judiciales sobre las entregas millonarias que los capos del crimen organizado habrían dado a operadores del hoy presidente y al propio López Obrador para apoyar sus aspiraciones políticas a cambio de operaciones impunes en caso de que éste ganara la Presidencia de México.

Textos como los de Tim Golden (ProPublica), Steven Dudley (InSight Crime), Natalie Kitroeff (New York Times) y Anabel Hernández García (Deutsche Welle) han cimbrado a la opinión pública y a todas las esferas de la política nacional al asegurar que este financiamiento fue real; sin embargo, desde su tradicional conferencia matutina, AMLO se ha encargado de desmentir estos presuntos negocios con el narco y de atacar a los comunicadores, asegurando que son calumniadores y exigiéndoles pruebas de lo publicado.

Recientemente, la destacada periodista mexicana, quien ha enfocado su trabajo en el crimen organizado en México, lanzó el libro La historia secreta: AMLO y el Cartel de Sinaloa (Grijalbo, 2024) en el que abunda más sobre esta supuesta relación de negocios que mantuvieron AMLO y sus equipos de campaña con algunos de los narcotraficantes más famosos de las últimas dos décadas. Como su nombre lo indica, el ejemplar se centra en las supuestas entregas del grupo sinaloense, pero también menciona por momentos a otros cárteles igual de poderosos.

AMLO ha negado en La Mañanera que e narco haya financiado sus campañas presidenciales. Foto: Cuartoscuro

Así fue como Beltrán Leyva decidió apoyar a AMLO

En el capítulo 6 de su nuevo libro, Anabel Hernández habla sobre cómo lejos de ser el enemigo a vencer, AMLO ha sido el ‘Caballo de Troya’ del narco a lo largo de estas casi dos décadas, “una importante parte lo ha visto como un salvador, aún hasta el día de hoy, cuando en realidad ha sido uno más de los instrumentos para que la organización de tráfico de drogas más importante del mundo culminara su plan de conquista”, apunta la periodista.

Hernández menciona en dicho pasaje de La historia secreta que a inicios de 2006 Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’, líder en ese momento del Cártel de Sinaloa, accedió a financiar la campaña presidencial de AMLO tras una reunión en Nayarit con Francisco ‘Pancho’ León García, candidato del PRD en Durango, Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, Edgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’ y su suegro Carlos Montemayor ‘El Charro’, así como con el empresario Emilio Dipp Jones y un operador de AMLO identificado como T3, al cual la periodista entrevistó para su libro.

De hecho, como ‘El Barbas’ no creía que el T3 fuera un emisario de López Obrador, por lo que le pidió a la gente de ‘Pancho’ León que lo comunicara directamente con el perredista. De acuerdo con el relato del testigo, ambos hablaron por teléfono en altavoz, intercambiaron algunas frases como ‘a la orden’, ‘lo que se ofrezca’ y ‘estamos pendientes’. Cuando acabó la llamada, el capo dijo que aceptaría dar dinero y designó a ‘La Barbie’ y al ‘Abogado del Narco’, Roberto López Nájera, como contactos con el equipo de campaña, al cual le dieron radios de Iusacell y Unefon, para que el gobierno no los interviniera.

Según Anabel Hernández, Beltrán Leyva designó a 'La Barbie' como enlace entre el Cártel de Sinaloa y el equipo de campaña de AMLO. Fotos: Especial/Cuartoscuro

‘El Barbas dio dinero a la campaña, pero no creía que AMLO ganaría

De acuerdo con Anabel Hernández, aunque el acuerdo se hizo directamente con Arturo Beltrán Leyva, este también incluía a otros líderes del Cártel de Sinaloa como su primo Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera e Ismael ‘Mayo ‘Zambada García. Según investigaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), a la campaña presidencial de AMLO en 2006 llegaron entre dos y cuatro millones de dólares provenientes del grupo delincuencial.

Una fuerte suma de dinero sobre todo considerando que ‘El Barbas’ no creía que López Obrador ganaría las elecciones de 2006, en las cuales tenía en frente al priista Roberto Madrazo Pintado y al panista Felipe Calderón Hinojosa. Y es que de acuerdo con el testimonio del T3, el líder del Cártel de Sinaloa tenía varias ‘velas encendidas’ dentro de todas las fuerzas políticas de aquel entonces.

“La realidad es que Arturo a todos les dio, no nada más a él (AMLO), le metió a la (campaña) del PAN, también le metió a la del PRI, a todas les metía. Primero porque tenía mucho dinero, segundo, porque a lo mejor aunque no ganaran eran útiles, por ejemplo él (AMLO)se pensaba que no iba a ganar pero pues su partido tenía senadores y diputados que piensan como quiera que sea y luego se piden favores: ‘Oye, quiero meterme a este estado’, ya vas con esas personas y les dices: ‘Acércame con el gobernador, acércame con aquel’, ‘quiero poner a un jefe de policía’, y así, ese es el motivo del por cual les das…es como una apuesta”, confesó el T3 a la periodista.

Una muestra de que el crimen organizado le daba dinero a integrantes de todos los colores, es el caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y el que ahora espera sentencia en Estados Unidos por sus nexos con el narco; sin embargo, aunque estos cargos son por los millonarios sobornos que recibió desde 2006, se tiene conocimiento que el Cártel del Sinaloa le daba dinero a cambio de operar con impunidad desde 2001, cuando Vicente Fox Quesada lo nombró titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).