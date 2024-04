Tras ataque armado, la candidata Linda Padilla abandona su candidatura a la alcaldía de Guadalupe, NL

Para proteger su vida y la de todos sus allegados, pidió ya no continuar con su campaña. Foto: Captura de pantalla

La violencia en contra de políticos que buscan un lugar en gobiernos estatales y municipales se ha desatado a pocas semanas de llevarse a cabo las Elecciones México 2024. Ahora, la candidata Linda Padilla, aspirante a la presidencia municipal de Guadalupe, en Nuevo León, es la más reciente víctima del crimen tras recibir un ataque armado.

Ante ello, la representante del partido VIDA indicó que ya no participará en la contienda después de que su vida corriera peligro al ser increpada por hombres armados quienes arremetieron contra su camioneta durante su visita a las instalaciones del IEEPCNL.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, reveló que tras los hechos ocurridos en su contra, tomó la difícil decisión de ya no buscar la alcaldía de Guadalupe, pues tanto ella como su equipo de trabajo y sus propios seres queridos corren gran peligro al estar expuestos durante las campañas.

¿Qué dijo Linda Padilla?

Utilizando lentes negros, cabello recogido y una playera color menta, la política destacó que si bien no existieron daños directos a sus colaboradores, sí hubo varias pérdidas materiales durante el ataque. Asimismo, destacó que no hubo ninguna persona herida, pero no esperará a que haya un ataque directo para abandonar las elecciones.

“Grabo este mensaje con tristeza en mi corazón, quiero informarles que como ustedes saben hace unos días una camioneta que formaba parte de mi equipo de campaña fue atacada a balazos, gracias a Dios nadie resultó herido todo quedó en pérdidas materiales”, comentó.

“En este momento me encuentro en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León presentando mi renuncia como candidata a alcaldesa del municipio de Guadalupe”, explicó.

Del mismo modo, detalló que las autoridades del estado no han generado las condiciones necesarias para que todos los aspirantes puedan realizar sus campañas de manera pacífica, por lo que es mejor retirarse.

“No tengo las garantías de seguridad que quisiera tener para mí, mi familia y todo el equipo de campaña que confía en mí”, afirmó.

“Es una decisión difícil que no me hubiera gustado tomar, que me pone triste, pero tengo que pensar en el bienestar principalmente de mi familia, equipo de trabajo y también en mi bienestar. Los hechos son lamentables, no podemos vivir en una sociedad donde no se pueda transitar libremente”.

¿Qué sucedió?

Un vehículo que llevaba material de campaña de Linda Padilla, candidata a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, fue blanco de un ataque armado en la colonia Las Águilas. El incidente, que no dejó heridos, ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas de ayer. En el momento de la agresión, tanto la candidata como su hermano, Hugo Padilla, se encontraban a cierta distancia del vehículo y buscaron refugio al oír los disparos.

Linda Padilla ha expresado que este acto de violencia solo reafirma su determinación de esforzarse por un futuro más seguro y próspero para Guadalupe, según recoge Nuevo León Informante.