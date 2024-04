¿Qué pasó con la niña a la que se le había negado acceso a un aborto en Jalisco?

Jalisco cuenta con un protocolo para que cualquier mujer que desee interrumpir un embarazo pueda hacerlo, sin embargo a la menor se le negó ese derecho por 11 días. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Luego de que médicos del sistema de salud del estado de Jalisco le negaran el acceso a un procedimiento de interrupción del embarazo a una niña de 12 años que lo solicitó luego de ser abusada por su padre, el gobierno de la entidad informó que la intervención concluyó sin complicaciones.

La menor, que tenia entre 25 y 27 semanas de gestación, permaneció once días internada en las instalaciones de la Secretaria de Salud de Jalisco sin poder acceder al procedimiento. Durante ese tiempo, recibió visitas del personal médico, los cuales trataban de convencer a la niña de escuchar “los latidos del corazón del bebé”, o de “darlo en adopción”, según denunció Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), organización que acompaña el caso.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, reiteró que la determinación del porque no se le dio la atención oportuna a la niña era por la falta de especialistas para realizar el procedimiento ya que, argumentó, al estar en su tercer trimestre de gestación, existe un riesgo de complicaciones en la salud o de muerte para la persona gestante, aunque el procedimiento sea legal, .

Por ello, la niña, que es miembro del pueblo Wixárika (huichol) , fue trasladada a la Ciudad de México en compañía de un representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), donde se le realizó el aborto sin ninguna complicación. La menor se encuentra estable y en recuperación. informó la Secretaría de Salud.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó información del porqué no se le brindó la atención adecuada a la niña al tardar más de una semana para remitirla a la Ciudad de México, poniendo en riesgo su vida.

El difícil acceso al aborto en Jalisco

Desde el año 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (PILE), creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud física o mente; en el programa no hay límite de semanas de gestación, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, de acuerdo con el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.

Sin embargo, ha sido registrado en numerosas ocasiones que el personal médico de dicho estado no respeta el derecho de las mujeres a acceder a procedimientos de este tipo, cuestionando sus decisiones o exponiéndola ante familiares.

Además, el pasado 7 de marzo se actualizó el programa para la Interrupción Legal del Embarazo en Jalisco, estableciendo que se debe contar con los insumos y el personal necesario para realizar los procedimientos de interrupción de embarazo bajo las causales permitidas por el Código Penal de Jalisco.

En el caso de la niña, el programa y protocolos para la interrupción del embarazo de la menor se omitieron y no se aplicaron. En 2017, la Red por los Derechos Sexuales documentó un caso en 2017 en Guadalajara en el que la autoridad, al no poder realizar la interrupción, optó por trasladar a la solicitante a la Ciudad de México, alternativa que no se puso a disposición de la menor.