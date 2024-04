Por este motivo a ‘El Betito’, exlíder de la Unión Tepito, no le gustaba que le dijera jefe

Por este motivo a 'El Betito', no le gustaba que lo llamaran jefe (Infobae)

Roberto Moyado Esparza, más conocido como ‘El Betito’, surgió como líder del grupo criminal La Unión hacia finales de 2015. Contrario a lo que muchos podrían esperar de un cabecilla, a él no le agrada ser referido como “Jefe”.

Esta particularidad también se reflejaba en su trato hacia Juan José Juárez Orozco, “El Abuelo”, el fundador de la organización criminal capitalina, además de que era un nombre prominente vinculado con Arturo Beltrán Leyva, ‘El Jefe de Jefes’.

“Aseguran que a Roberto Moyado Esparza, ‘El Betito’, no le gusta que lo llamen “Jefe”, y que por eso él a su vez, no llamaba así al mismísimo Juan José Juárez Orozco, ‘Abuelo’, compadre de Arturo Beltrán Leyva, ‘El Jefe de jefes’, cierto o no ‘El Betito’ se convirtió en líder de La Unión, a finales de 2015, contaba con el permiso del hijo de ‘El Abuelo, fundador del cártel, así poco a poco, otras células criminales lo apoyaron”, narró el periodista Antonio Nieto en su libro ‘Cártel Chilango’.

‘El Betito’ contaba con el aval del hijo de ‘El Abuelo’, quien fue fundador de un cártel significativo en el espectro del crimen organizado.

Así fue como 'El Betito' llegó a tomar el liderazgo de 'La Unión' (Infobae)

Este acuerdo entre ‘El Betito’ y el heredero de Juan José Juárez Orozco, marcó el inicio del ascenso de La Unión, una organización que poco a poco fue ganando apoyo de otras células delictivas, consolidando su posición y poder dentro del mundo del hampa en la capital del país.

La renuencia de Moyado Esparza a utilizar el término “Jefe” podría interpretarse como una estrategia para distanciarse de las convenciones tradicionales de liderazgo en el ámbito delictivo o, quizás, como una muestra de respeto hacia figuras autoritarias anteriores, indicando un enfoque diferente de gobernanza dentro de su grupo.

La estructura y el funcionamiento interno de La Unión de Tepito bajo el liderazgo de ‘El Betito’ ilustran un ejemplo intrigante de las dinámicas de poder y las relaciones interpersonales dentro del crimen organizado, destacando cómo las preferencias personales de un líder pueden influir en la etiqueta y las tradiciones de una organización criminal.

Así formó su brazo armado 'El Betito' en CDMX (Infobae)

Los primeros arrestos de ‘El Betito’

Roberto Moyado Esparza, conocido en el mundo del crimen como ‘El Betito’, inició su carrera delictiva a través de robos menores, para más tarde involucrarse en actividades más graves que eventualmente le catapultaron al liderazgo de un grupo delictivo notable en México.

Según revelan informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ‘El Betito’, tras pasar un período en el Tutelar de Menores de San Fernando, forjó lazos con varios jóvenes que posteriormente serían parte fundamental de su red criminal.

“En los informes del Cisen, se detalla que Roberto Moyado Esparza, ‘El Betito’ comenzó robando, estuvo internado en el Tutelar de Menores de San Fernando, donde forjó amistades con algunos que en el futuro, se unirían a su grupo delictivo”.