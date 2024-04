Francesa se vuelve viral al decir que México es un buen país para iniciar en el modelaje en vez de París | VIDEO

La creadora de contenido agradeció a nuestro país por creer en ella en el modelaje profesional. (TikTok @justinefait)

París y el mundo del modelaje mantienen una relación íntima y duradera, marcada por la elegancia, la innovación y la vanguardia. La capital francesa ha sido durante mucho tiempo el epicentro de la moda mundial, sirviendo como el escenario perfecto para presentar las últimas tendencias y descubrir nuevos talentos en la industria del modelaje.

Sin embargo, una tiktoker francesa explicó que la capital de su tierra natal fue un gran impedimento para cumplir su sueño de convertirse en toda una modelo profesional, por lo que México fue el país que le ayudó a crear nuevamente en poder cumplir su meta.

En un video publicado en la red social de Tiktok, Justine Fait con el título: ‘Por qué una francesa modelaría en México y no en París’ detalló cómo se convirtió en modelo profesional gracias a que agencias mexicanas le dieron la confianza.

“Yo siempre he soñado con ser modelo, pero la verdad es que en París son bastante estrictos con las medidas e hice un concurso para entrar en una agencia allá en Francia”, comentó.

Tiktoker que le pedían en Francia para dedicarse en el modelaje profesional

La modelo francesa destacó que México es un gran lugar para iniciar en el modelaje. (TikTok @justinefait)

Asimismo, Justine Fait contó que miles de agencias de modelaje francesas son bastante estrictas con las medidas para las aspirantes; sin embargo, el peso solicitado no lo podía cumplir.

Es por ello que al irse a estudiar de intercambio en México, la creadora de contenido logró cumplir su sueño de ser modelo profesional, además de que en nuestro país son menos exigentes que en Europa.

“A mis 16 años pesaba 58 kilos y me dijeron que tenía que bajar de peso. Mi familia me decía que era imposible bajar de peso para mí, entonces seguí con mi vida y deje como este sueño al lado cuando me fui de intercambio a estudiar a México”, destacó.

La tiktoker Justine Fey declaró las causas que considero de iniciar su carrera de modelaje en México que en Francia. Crédito: TikTok / Justinefait

“En México, alguien me dio la oportunidad a pesar de que no tenía las medidas para empezar a modelar. Son mucho más relajados con las medidas para las modelos y puedes crearte un book para ir luego a Europa a modelar. Entonces siento que estos dos puntos de las medidas y el book son importantes para realizar tu carrera en el modelaje”, agregó.