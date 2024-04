¿El gobierno de CDMX condonará el pago del recibo de agua en la alcaldía Benito Juárez? Esto es lo que sabemos

A finales de marzo, vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua que recibían en sus hogares tenía un olor a gasolina. (Canva)

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se analizará la posibilidad de que se condone el pago de recibo de agua en la alcaldía Benito Juárez, luego de que sus habitantes recibieron líquido contaminado desde finales de marzo.

Batres Guadarrama indicó durante su conferencia del jueves 25 de abril que la posibilidad se platicará con las instancias administrativas.

“Vamos a platicarlo con instancias administrativas”, dijo.

Lo anterior, tras ser cuestionado por una reportera sobre si se realizará el cobro de manera normal o habrá algún tipo de descuento para los colonos afectados, quienes han comenzado a recibir los recibos de pago.

Situación que ha quedado evidenciada en redes sociales, donde una internauta denunció que pagó más de 800 pesos por el suministro de agua, a pesar de que recibieron líquido contaminado.

“Hoy pagué el #AguaContaminadaEnBJ de mi casa. Es increíble tener que pagar por la mierda de agua que recibimos. Son una basura @conagua_mx @GobiernoMX @SacmexCDMX no quiero nada gratis. Quiero calidad, servicio que hagan su trabajo!”, escribió Marcela Merino.

El mensaje emitido mediante su cuenta de X (@marcelamerino) fue acompañado por la fotografía de un recibo de pago con fecha del 24 de abril y en el que se lee la cantidad de 832 pesos por los derechos por suministro de agua.

En redes sociales reportaron el pago de agua, a pesar de su mala calidad. Foto: X: @marcelamerino

Fue a finales de marzo cuando vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron en redes sociales que el agua que recibían en sus hogares tenía un olor a gasolina, a lo que más tarde se sumaron denuncias por afectaciones en la piel debido al uso de la misma.

“Estos eczemas salieron en mi piel desde esta semana. Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo. En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa”, escribió la usuaria Luciana Gandini.

En respuesta a esta y otras menciones, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) indicó que realizaba pruebas de laboratorio para verificar la calidad del agua en zonas donde se reportaban afectaciones.

Por su parte, Martí Batres reveló en su conferencia del 8 de abril que los primeros resultados de los análisis indicaban que la sustancia en el agua pertenecía a la familia de los aceites y los lubricantes, y no a la gasolina.

Vecinos afectados dijeron que el agua olía a gasolina y tenía una consistencia aceitosa. Foto: X/@Chertorivski

“No se originó en el Cutzamala, no se originó en el tanque de Santa Lucía, no se originó en los pozos que se encuentran en esta zona de Benito Juárez; entonces el punto de origen está delimitado en una zona del poniente de la demarcación.

De acuerdo a los análisis que se han estado haciendo por parte del Sistema de Aguas, al parecer la sustancia a la que se refieren los diversos reportes de esta zona de la alcaldía Benito Juárez pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes”.

Dos días después, el jefe de Gobierno informó sobre la detección y cierre de la posible fuente de origen de la contaminación del agua. Se trataría del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

“El Gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez.

En el marzo de los hallazgos, fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón, que únicamente abastecía a Benito Juárez”, mencionó en su cuenta de X (antes Twitter).

Tras lo ocurrido, el Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado a los habitantes afectados garrafones con agua potable limpia, limpieza de cisternas y tinacos, así como llenado de los mismos.