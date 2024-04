Joven denuncia agresión física y homofóbica en show de Madonna en CDMX: “Ver a mi ídola se convirtió en una pesadilla”

Un fan de Madonna denunció que fue agredido a golpes en el concierto. | Jovani Pérez

La cantante Madonna, no solo es considerada la reina del pop o una de las personas más influyentes del mundo, sino que también ha sido una de las mayores aliadas de la comunidad LGBT+, ya que en diversas ocasiones se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y en contra de la homofobia, por lo que una gran cantidad de sus fans pertenecen a este sector de la población.

Sin embargo, un joven denunció que fue discriminado y agredido a golpes por ser parte de la comunidad LGBT+ en el concierto que ofreció Madonna el 23 de abril pasado, en el Palacio delos Deportes, por parte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PIB) y el personal de seguridad del recinto.

En su cuenta de X, antes Twitter, el usuario @losgo narró que acudió al tercer concierto de la ‘reina del pop’ junto con tres amigos e incluso, compró su boleto en la Zona Plata, Sección D6, Fila C, la cual tenía una de las mejores vistas hacia el escenario, por lo que al igual que el resto de los asistentes estaba “lo que le sigue de emocionado” de poder ver a su cantante favorita.

Fan de Madonna denuncia agresión durante concierto en CDMX. | Captura de pantalla

El joven mencionó que cuando comenzó el concierto todo transcurría con normalidad, pero poco después notó que mientras cantaba y bailaba dos personas que estaban una fila frente a él lo volteaban a ver con enojo.

Destacó que incluso una de ellas se quejó de él con los policías del recinto y que cuando Madonna cantó “Vogue”, uno de sus mayores éxitos, los policías lo sacaron del lugar a golpes, humillándolo y sin darle explicaciones, puntualizando que una de las oficiales le pegó en la cara varias veces y le dijo: “por pinche puto, maricón, joto”.

El joven publicó diversas fotografías y videos de los momentos previos al concierto, de las personas que se quejaron de él y de los policías, así como dos videos de cuando fue golpeado por los oficiales y el personal de seguridad, que fueron grabados por sus acompañantes y otros fans que lo defendieron, sin tener éxito.

El joven publicó fotos de las personas y policías que lo discriminaron. | Captura de pantalla

“El concierto comenzó y obviamente el Palacio de los Deportes rugía con toda la euforia de los asistentes, claramente yo uno de ellos. Cantaba, bailaba, le gritaba a Madonna que la amo y tal parece que eso, no le parecía a estos dos jetones en la fila de enfrente de mi. Por lo cual, la señora que se ve “bien emocionada” de estar viendo a Madonna no sé qué fue a decirles a los policías y a gente de seguridad lobo, que acto seguido justo cuando Madonna estaba cantando Vogue fueron a querer sacarme sin darme explicaciones.

“En este otro video que mi amigo comenzó a grabar. Se ve como me sacan de una forma denigrante, homofóbica, vergonzosa y humillante SOLO POR ESTAR BAILANDO Y CANTANDO! Las señoras de atrás trataron de ayudarme, ahí se alcanza a ver en el video. Ahí se ve claramente como los elementos de Policía Bancaría y seguridad Lobo me sacaron sin ninguna miración ni respeto @ocesa_total y más bien los demás asistentes trataron de cuidarme y defenderme. Pero eso no termina ahí. Una vez fuera del domo”, agregó.

Acusó que durante la agresión, los policías y el personal de seguridad del Palacio de los Deportes también le robaron un reloj, una cadena y una gorra, que incluso se alcanzan a ver en una de las fotografías.

“Me sometieron entre 4 y esta señora que de esta foto de una forma cobarde me pegaba a puño cerrado en la cara mientras se reía y me decía “por pinche puto, maricón, joto. Mi amigo que estaba a mi lado mientras me sacaban le pedí que no se saliera, y que documentara lo más posible. Él valientemente enfrentó al par de idiotas que hicieron que me sacaran del Palacio de los Deportes. Tuve que pedir ayuda ya afuera, sobre avenida Río Churubusco, a un coche que iba pasando, pues los policías no conformes con todo lo que me hicieron, salieron a seguirme violentando. Me adelanto unos metros y camine a mi departamento.

“Ya ahí, prendí mi laptop para avisar a mi amigo que ya estaba a salvo en casa @ocesa_total #TheCelebrationTour #Madonna. No se vale que en un concierto de la máxima representante de la comunidad Gay que ha levantado la voz por nosotros como es #Madonna, metan “seguridad” HOMÓFOBA @ocesa_total Yo solo asistí a divertirme y ver a mi ídola. Y todo se convirtió en una pesadilla. #TheCelebrationTour”, narró.

El internauta reprochó que los organizadores del evento permitan que se trate a los asistentes del concierto de una manera homofóbica, por lo que hizo un llamado a tener cuidado en el último concierto de la reina del pop en México, que se realizará hoy.

“No se vale que uno va a divertirse y pasar un buen rato al #TheCelebrationTour de @Madonna y tú ocesa permitas que HOMOFOBICOS empoderarados detrás de un uniforme sobajen de esta forma a los asistentes”, concluyó.