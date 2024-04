¿Qué es el estreptococo?, la peligrosa bacteria que enfermó a Paola Rojas

(Instagram/@paolarojas)

Tras presentar malestares físicos, Paola Rojas reveló que no había contraído COVID-19, como pensó en un inicio, sino que tenía una infección por estreptococos y aquí te decimos qué es dicha bacteria y cómo afecta al cuerpo de las personas.

“Espero que les sea de mucha utilidad. Fíjense que estoy enferma, nada grave, no se preocupen, pero ya llevo varios días sintiéndome mal, el jueves empecé con mucho malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, pensé tengo Covid, me hice la prueba, salió negativa”, comenzó a decir en un live de Instagram.

La famosa ahondó en que no sabía qué tenía y aunque pasaban los días continuaba sintíendose mal, pero fue hasta que uno de sus médicos de confianza le sugirió que se hiciera una prueba más particular.

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Además de preguntarme si ya me había hecho pruebas de Covid y de Influenza, me dijo: ‘¿Ya hiciste prueba de Estreptococo?’ y me mandó a hacer las tres pruebas. Estreptococo, positiva”, mencion y añadió:.

“Es esta bacteria espantosa, en realidad no es grave, pero sin diagnóstico, no había recibido el tratamiento, apenas voy a empezar con el antibiótico para el Estreptococo y se los cuento para que lo tengan en su radar”.

¿Qué es son los estreptococos?

De acuerdo con el Manual MSD, las infecciones por estreptococo son causadas por la bacteria streptococus. Asimismo, señala que hay varios frupos y cada uno produce síntomas diferentes.

(Foto: Instagram/@paolarojas)

Algunos síntomas de este padecimiento son: celulitis, úlceras con costras amarillas, fiebre, escalofríos, infección en la garganta o escarlatina.

Si bien, el tratamiento de esta bacteria consiste en la aplicación de antibióticos, en caso de no ser tratada a tiempo sí puede generar complicaciones como sinusitis, mastoiditis, fiebre reumática, infección renal o síndrome de choque tóxico.

“Me dice el doctor que hay muchos casos y no está en el radar de todos, podría ser eso y que no le atinas, son síntomas muy similares a los del Covid, para que lo tomen en cuenta. Se trata con antibiótico, tienen que consultar a su médico”, dijo Paola Rojas en su en vivo.