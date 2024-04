Mujeres haitianas trabajan lavando tinacos con agua contaminada en Benito Juárez | VIDEO

Anne dijo que los hechos fueron captados en la colonia Nápoles, y otros usuarios les dijeron que vieron escenas similares en la Del Valle. Foto: X/@anne_pf

Hace casi un mes, vecinos de al menos 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez comenzaron a denunciar en medios y redes sociales que el agua que llegaba a sus casas tenía un olor extraño y consistencia oleosa; a la fecha, hay varias versiones sobre lo que pudo haber contaminado el líquido: aceite, lubricante, diésel, gasolina y hasta cloroformo…

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró el pozo de agua de la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, y afirmó que ese era el origen del recurso contaminado; comenzó con la limpieza de la tubería y aseguró hacia mediados de abril que el líquido ya estaba llegando limpio a las casas, aunque los residentes pronto salieron a desmentir al jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres.

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez dio a conocer que envió muestras de agua a hacer pruebas independientes a las del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y anunció que apoyaría a los vecinos con la limpieza de sus tinacos y cisternas, aunque esta acción también está siendo ejecutada por el gobierno capitalino mediante brigadas de funcionarios y voluntarios.

Así se ve actualmente el agua que llega contaminada a casas de la alcaldía Benito Juárez. Foto: X/@anne_pf

Captan a migrantes lavando los tinacos con agua contaminada

En redes sociales se hizo viral el video de una joven residente de la Ciudad de México que exhibe a mujeres haitianas lavando tinacos en casas de la colonia Nápoles, una de las más afectadas en esta crisis. Sin embargo, el mayor de los problemas no es que se esté empleando a personas migrantes, sino que éstas se encuentran laborando en pésimas condiciones y sin el equipo adecuado.

En la grabación compartida por Anne Pfennich se aprecia a las jóvenes dentro de un tinaco negro (Rotoplas) mientras arrojan hacia afuera las cubetadas de agua contaminada. En un par de fotos que acompañan al video en X se ve que el agua que está en el enorme contenedor está completamente turbia e incluso con espuma.

Las mujeres que limpian estos tinacos no llevan guantes ni ningún traje especial que las proteja del agua cuyo contaminante no se conoce aún. “Es triste ver que mandan a mujeres haitianas a limpiar y NO les dan el más mínimo equipo de seguridad, poniendo también en riesgo su salud”, acusó Anne. “En colonia del valle está pasando exactamente lo mismo, se está abusando de estas personas y la verdad es que la limpieza no ofrece ninguna garantía”, le contestó un ciudadano.

Los usuarios de redes sociales mostraron indignación por la forma en que se abusa de la necesidad de las migrantes para exponerlas a tareas peligrosas pues, vale recordar que los vecinos afectados por el agua contaminada denunciaron problemas en la piel por usar el líquido, entonces, las jóvenes trabajadoras corren exactamente el mismo riesgo, aunque no cuentan con seguridad social para atenderse en caso de algún malestar.

Acusan en redes sociales que quien contrata a estas mujeres migrantes, pone en riesgo su salud Crédito: X/@anne_pf

“Los haitianos son muy trabajadores, máximo respeto para ellos. Martí Batres, te hacemos responsable si estas trabajadoras sufren alguna enfermedad por no proporcionarles equipo adecuado de protección” y “Oye Gobierno de la CDMX, me imagino que las mujeres que están mandando a limpiar ya tienen un contrato y seguro médico, ¿verdad?”, reclamaron los usuarios de redes sociales.

Al conocer esta denuncia que pronto se hizo viral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo el 24 de abril que consultaría esta situación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), pues aunque hay funcionarios o personas contratadas para integrar las cuadrillas de limpieza, a éstas también se han sumado vecinos y otros voluntarios.

Es importante recordar que, en los últimos meses, la migración de personas provenientes de Haití ha crecido en nuestro país, aunque por lo general no llegan directamente desde la isla caribeña sino que viajan a otras naciones y después ‘re-migran’ hacia México. Los motivos que les orillan a salir son muchos, no se han logrado recuperar del terremoto de 2010, la falta de educación y empleo, la inseguridad, sí como la crisis política tras el asesinato de su presidente en 2021 y el intento de golpe de Estado que se ha gestado en los últimos meses.

De acuerdo con el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, actualmente en México hay más de 110 mil migrantes haitianos, de los cuales más de 45 mil se quedaron a vivir en la Ciudad de México, donde han conseguido trabajos sin seguridad social, principalmente en la informalidad.