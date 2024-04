Mujeres entran en pánico durante detención de criminales en Tabasco | VIDEO

Una automovilista y su acompañante presenciaron la detención en Tabasco Crédito: Facebook Fuerza Cárdenas

El video de la detención de un hombre, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, se hizo viral en redes sociales no solo por la forma en que realizaron el arresto, sino por la reacción de una automovilista y su acompañante, quienes entraron en pánico al presenciar el hecho.

En el video, se escucha como las dos mujeres van platicando mientras circulan por la carretera y en pocos segundos una camioneta de la policía estatal le cierra el paso a un auto que iba a lado de ellas, quedando justo en medio de ambos vehículos, en la zona conocida como El Novillo, ubicada en el kilómetro 22 de la carretera Villahermosa-Frontera, de acuerdo con medios locales.

Mientras los policías bajan de su camioneta y el hombre que está por ser arrestado sale de su auto sin poner resistencia, las dos mujeres gritan y comienzan a hablar rápidamente, buscando cómo alejarse del lugar, ya que se asustan por cómo los uniformados le apuntan al detenido y comienzan a golpearlo.

-”Vete hacia atrás, vete hacia atrás”, dice la acompañante entre gritos.

-”No puedo hacer hacia atrás, espérate. No, es que no me puedo mover”, se escucha decir a la conductora mientras realiza varias maniobras para salirse del carril.

-¿Nos podemos mover? Sí, tantito”, le pregunta la automovilista a una persona que se acerca a ellas, con tono de pánico.

Al final del video, se ve cómo las mujeres logran salir del carril dando una vuelta en U, es decir, pasándose al carril del sentido contrario, y se escucha a la conductora pedirle a su acompañante que le llame por teléfono a otra persona.

Según información publicada por el periódico Tabasco Hoy, los policías estatales detuvieron al hombre y su acompañante tras perseguirlo desde la zona conocida como Lagunas, luego de que presuntamente robaron el vehículo en el que viajaban.

El mismo portal destacó que se desconocen los detalles, pero tanto el hombre como su acompañante fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la SSPC para definir su situación jurídica.