Estadounidense le confiesa a su esposo que se casó con él para vivir el sueño mexicano; caso se viraliza

El video generó más de 1 millón de reproducciones en TikTok. (TikTok @juan_pv10)

Las uniones matrimoniales entre mexicanos y estadounidenses representan una fusión cultural significativa y son reflejo de los estrechos lazos que existen entre ambos países. Estas relaciones, que cruzan fronteras físicas y culturales, suelen enriquecer el entorno familiar con una diversidad de tradiciones, idiomas y perspectivas.

Tomando en cuenta el tema musical, una mujer de nacionalidad estadounidense se viralizó en la plataforma de TikTok al revelar a su esposo mexicano la verdadera razón por la cual aceptó casarse con él.

Y es que a pesar de que fue el amor que la hizo dar el ‘Sí, aceptó’, la mujer estadounidense confesó a su marido mexicano que

“Vamos a preguntarle a está güera porqué está casada conmigo: ‘Quiero que me digas la verdad, no tengo dinero, no estoy guapo, no estoy mamado, entonces quiero que me digas la verdadera razón por la que estás conmigo”, preguntó el hombre mexicano.

Mujer estadounidense confiesa que quiere vivir el sueño mexicano

La mujer estadounidense admitió que ama la banda y las fiestas mexicanas. (TikTok @juan_pv10)

Sin embargo, la respuesta de la mujer sorprendió a miles de usuarios al confesar a su marido que ella se casó con él debido a que quiere vivir el sueño mexicano y entre sus gustos es la música de banda.

“En verdad quieres saber porque estoy casada contigo. Por qué quiero mis papeles mexicanos, quiero vivir el sueño mexicano y a mi me gustan las bandas, no me voy a quejar. Pero de verdad me dices eso cuando estamos casados por cinco años, cuándo me vas a dar mis pinches papeles güey”, respondió la guapa mujer estadounidense.

Posteriormente, todo quedó en broma ya que el usuario de nombre @juan_pv10 aceptó darle los papeles mexicanos con la condición que tuvieran una noche de placer al decirle que ella tenía que darle ‘el chiqui**’.

“Ese men si vino a triunfar no vino a agarrar mugreros de viejas y con hijos de otros valen ver”; “Jajajaja jajaja ahy Wüerita Jajajaja ya hiciste trato, ahora a cumplirle a mi compa”; “Que chingon carnal yo también quiero una werita pasa el tip ando en New York”, fueron algunos de los comentarios destacados en el video de casi un millón de seguidores.