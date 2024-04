“Sí es él”: Daniel Bisogno se burla de la IA en su regreso a Ventaneando tras rumores sobre su muerte | VIDEO

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 27 de marzo desde su casa? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Finalmente sucedió lo que muchos esperaban, Daniel Bisogno volvió al programa Ventaneando luego de casi tres meses de ausencia debido a una infección pulmonar que puso en riesgo su salud.

Fue el pasado 9 de febrero de este año cuando el conductor de espectáculos ingresó al hospital con un pronóstico grave que lo orilló a permanecer en cama y con cuidados intensivos durante varias semanas.

Fueron muchas persona las que temieron por la vida del ‘Muñe’, pero “hierba mala nunca muere, aquí estamos de regreso”, aseguró el mismo Bisogno durante su regreso a Ventaneando, hoy martes 23 de abril.

“Ésta es la mejor medicina que se puede tener. Yo tenía ya meses queriendo regresar, pero pues no podía, pero ahora que puedo aquí estamos”, dijo Daniel.

Comprueban en vivo que no es inteligencia artificial

Daniel Bisogno "El Muñeco" hace su retorno a "Ventaneando" después de una larga ausencia por salud

Los conductores del programa aseguraron que el Daniel Bisogno frente a la cámara no es producto de la inteligencia artificial. Y es que durante meses, se aseguró que las cápsulas mostradas en el programa, en donde Bisogno se encontraba desde casa, eran producto de la tecnología, ya que en al realidad ‘El Muñe’ se encontraba en un estado de salud grave y deteriorado.

Por tanto, Linet Puente se levantó de su asiento y corrió a tocar con sus propias manos a Daniel Bisogno para comprobarle a los televidentes que no se trataba de Inteligencia Artificial.

“Me voy a parar Paty para agarrarle los cachetes, para que la gente vea que sí es, sí es Daniel Bisogno aquí está lo estamos tocando en vivo”, dijo Linet.

Por otro lado Daniel hizo una broma al decir que en Ventaneando no tiene el presupuesto suficiente, como para crear con efectos visuales un suplente de su persona: “Si ustedes en este momento lo están viendo, estamos en vivo, no es inteligencia artificial. No hay para pilas, que vamos a tener inteligencia artificial”.

Por su parte, Paty Chapoy se preguntó cómo sería su compañero recreado por una entidad virtual: “¿Cómo serías tu en inteligencia artificial? ¿Más gordo? ¿Más flaco?”.

“Me quedó un hombro más arriba que el otro”, dijo Daniel Bisogno.

Más adelante confirmó que estará en el programa dos días a la semana, ya que, aunque se encuentra en una mejor condición, todavía necesita recuperarse por completo y retomar fuerza.