Candidato del PAN a la alcaldía de San Luis Río Colorado, Sonora rechazó protección tras recibir amenazas de muerte

El ahora excandidato dijo que no aceptaría la protección que le ofrecieron (Foto: X/@sanchezmares85)

Norberto Corona quien es el actual candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Luis Río Colorado, Sonora decidió declinar la protección que le ofrecieron luego de recibir amenazas de muerte.

Durante una grabación compartida durante la noche del 21 de abril se puede ver al hombre un evento en el que aseguró: “yo no puedo solicitar y aceptar protección que ya me ofrecieron porque ya me amenazaron de muerte, no la puedo aceptar por que yo no puedo andar protegido si mi gente y la ciudadanía no tiene un policía que los andan cuidando”. Lo anterior durante su arranque de campaña.

A pesar de que algunos reportes en redes sociales indicaron que Corona habría declinado su candidatura, en las redes oficiales del hombre todavía aparece como candidato y además durante la tarde del lunes 22 publicó que estará presente en un evento programado para las 5:30 del mismo lunes.

Comunicado de Norberto Corona (Foto: Facebook/El Choby's - Norberto Corona)

Norberto Corona también es conocido como Chobys debido a que es empresario de un negocio de tacos. Mientras que a través de su cuenta de Facebook se puede ver que poco después de las 2:00 de la tarde Corona publicó su agenda como candidato.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...