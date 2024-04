Sheinbaum insiste en reforma al Poder Judicial por problemas en impartición de justicia: “Hay excepciones”

Sheinbaum retomó el tema de la reforma al Poder Judicial Foto: Victoria Razo/Bloomberg

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, insistió en impulsar una reforma al Poder Judicial si resulta electa como presidenta. Desde Tila, Chiapas, la presidenciable sostuvo que es indispensable realizar cambios para que todo el pueblo tenga acceso a la justicia.

“¿Cómo son los jueces en nuestro país?, ¿son buenos?”, cuestionó la abanderada de Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ante cientos de simpatizantes.

La también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que en el país hay un problema con la impartición de justicia, en parte por la forma de operar de los jueces: “Alguien tiene un problema con la justicia, no todos, hay excepciones, tiene problemas con la justicia.

Sheinbaum resaltó que los jueces juegan un importante rol en el Poder Judicial, por lo que sus actos tienen impacto directo.

“Ellos son los que hacen las órdenes de aprehensión, los que hacen las órdenes de cateo, los jueces, cuando les presenta la Fiscalía una carpeta de investigación”, dijo.

En ese sentido, ante las ineficiencias detectadas reiteró su postura a favor de reformar el Poder Judicial y en poner en marcha el llamado Plan C impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nosotros generamos un sistema de denuncia que no tenga que ser en las Fiscalías, sino en participación ciudadana directamente que entre la investigación y que pueda haber detención de los delincuentes que se dedican a distintos delitos. Lo vamos a trabajar pero todavía necesitamos que se modifique el Poder Judicial por eso estamos llamando al Plan C” , resaltó.

Esta es la propuesta de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad

La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum se articula en torno a tres ejes fundamentales: el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la eliminación de la impunidad y la atención a las causas que originan el delito. Esta propuesta busca implementar medidas efectivas para combatir la criminalidad en el país, enfocándose no sólo en la presencia y capacitación de la GN, sino también en la mejora de los procesos de investigación y en asegurar los derechos de los jóvenes.

Según declaraciones de Sheinbaum, se planea no solo aumentar la presencia de los guardias nacionales en las calles, sino también especializar sus miembros para que actúen como vigilantes de carreteras y como interventores inmediatos ante incidencias criminales.

Además, enfatizó en la importancia de una colaboración más estrecha entre la policía, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, para asegurar que los delincuentes sean no solo capturados, sino procesados y sentenciados com reflejo del compromiso por reducir la impunidad. Para lograr este último objetivo también es que propone la reforma al Poder Judicial.

En relación con el último pilar de su estrategia, Sheinbaum aclaró que su objetivo va más allá de ofrecer oportunidades a los jóvenes, buscando garantizar de forma efectiva sus derechos. Esto sugiere un enfoque preventivo, donde al abordar los factores sociales que contribuyen a la delincuencia, se puede reducir la incidencia de esta.

Su estrategia está concordancia con la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha sido objeto de críticas por parte de quienes consideran que está basado en su lema de “abrazos, no balazos”. No obstante, Sheinbaum aseguró que el significado de la frase fue tergiversado por la oposición, pues no hace referencia a abrazar a los delincuentes sino a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia.