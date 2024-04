Las quejas de Xóchitl Gálvez sobre el debate presidencial a días del segundo enfrentamiento

Xóchitl Gálvez habló del segundo debate presidencial (Cuartoscuro)

A una semana de que se lleve a cabo el segundo debate presidencial, la candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha sido crítica con el formato del primer intercambio de ideas que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo a lo que ha mencionado la representante de la oposición, contó con desventajas frente a su principal oponente, Claudia Sheinbaum Pardo, representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 7 de abril ha sido centro de polémica debido a las acusaciones de Gálvez sobre cambios de último momento en el formato del debate, así como una presencia intimidante en el set, según sus declaraciones.

La senadora con licencia del Partido Acción Nacional expresó su descontento públicamente, señalando que el formato modificado del debate le impidió exponer adecuadamente su proyecto de nación: “Fue muy injusto que tuviera a la presidenta del INE enfrente de mí como intimidante”, señaló la candidata en una entrevista con Telediario, refiriéndose a la presencia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.

Y es que de acuerdo a la exlegisladora, Taddei Zavala no debió de haber estado en el set adaptado del Consejo General para el debate. Dicha situación habría afectado su rendimiento y comodidad durante el evento.

Estas son las quejas de Xóchitl Gálvez sobre el primer debate presidencial (EFE/Instituto Nacional Electoral)

Además, la candidata de Fuerza y Corazón por México resaltó las disparidades en el trato recibido durante el debate, comparándose con Claudia Sheinbaum, por ejemplo.

“En el pasado me hicieron 10 preguntas a mí, solo siete a la Sheinbaum; cuatro interrupciones a mí y cero a la Sheinbaum”, comentó durante la Convención Nacional Bancaria, evidenciando su percepción de un trato desigual.

Esto ha llevado a una revisión del formato para futuros debates no sólo por parte de la oposición, sino de las autoridades electorales, buscando un campo de juego más equitativo, pues en el segundo intercambio habrá una confrontación cara a cara.

La candidata también ha destacado su ánimo de enfrentarse directamente a Sheinbaum en futuros debates, argumentando medio en broma que su oponente podría temerle. “Lo ideal sería que me pusieran así, en ching*, pero me tiene miedo”, dijo, destacando la tensión competitiva entre ambas.

Xóchitl Gálvez habló del primer debate presidencial (Instituto Nacional Electoral/Folleto vía REUTERS)

La estrategia de Gálvez hacia el segundo debate parece inclinarse hacia una presión más directa y una clarificación sobre las reglas del enfrentamiento, en busca de una oportunidad justa para presentar sus puntos de vista y su proyecto de nación ante el electorado.

La solicitud de la aspirante a la presidencia y su equipo por reunirse con consejeros electorales del INE para revisar el formato del debate subraya la importancia de la equidad y transparencia en estos eventos políticos, esenciales para el ejercicio de la democracia.

Aunado a lo anterior, Gálvez Ruiz hizo referencias a su imagen durante las interacciones post-debate. En una entrevista tocó el tema de su vestimenta, diciendo: “Si no quieren a una presidenta que use huipil, no saben lo que se están perdiendo… estoy contenta (por traer huipil puesto), además como que los ‘gorditos’ no se te notan, en el otro traje sastre… hay que ser tu, ¿me quieren así?”.