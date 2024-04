Encañonan a la asistente de Irma Leticia, candidata de Morena en Guanajuato, para robarle información

Encañonan y roban información a asistente de Irma Leticia (Infobae)

La candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato, Irma Leticia González Sánchez, aseguró que su secretario particular fue encañonado por un presunto guardaespaldas de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Lorena Alfaro, con el fin de robarle información.

Por medio de redes sociales comenzó a circular un video captado por una cámara de seguridad, en el cual se ve el momento exacto en el que el secretario particular de la morenista se encuentra en un establecimiento cuando de pronto arriban dos individuos.

Uno de ellos le apunta con un arma, mientras que el otro se lleva sus pertenencias, entre las cuales se encuentra su mochila, que en su interior tiene dos celulares, en los que se tiene información valiosa sobre su campaña.

Irma Leticia González, candidata de Morena (infobae)

Este suceso se registró a unas horas de que iniciare el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) con los candidatos a la alcaldía de Irapuato.

Fue entonces que cuando le tocó el turno de cerrar el debate, Irma Leticia González Sánchez aseguró que fueron los escoltas de la candidata de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, Lorena Alfaro García, quienes le robaron información a su asistente.

“Antes de despedirme, quiero decirles, si quieren regresar a ese Irapuato que han convertido en la corrupción, en la inseguridad, el día de hoy antes de llegar al debate los guardaespaldas de la alcaldesa que quiere repetir encañonaron a mi particular, lo aventaron al piso y le quitaron toda mi información que yo traía, por eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir”, mencionó la aspirante morenista.

Irma Leticia González es señalada de vender regidurías (Infobae)

Irma Leticia González fue señalada de vender regidurías

El pasado mes de marzo, militantes del partido guinda presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, en contra de la entonces precandidata Irma Leticia González, por presuntamente vender regidurías, en dado caso ganar la alcaldía.

Fue el exregidor Juan Francisco Herrera Murillo quien la señaló directamente por la venta de una regiduría por más de 100 mil pesos, al considerar que pone en mal al partido y en riesgo de no ganar las elecciones locales, por la falta de confianza de la ciudadanía.

Ricardo García y Gerardo Vega García también se fueron en contra de Irma Leticia, quienes afirmaron que presentaron una denuncia penal en su contra por el delito de venta de regidurías durante su precampaña.