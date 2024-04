La foto que contradice a Colosio Riojas sobre la amistad entre su padre y Beltrones

Colosio Riojas negó la amistad de su padre con Beltrones (Cuartoscuro)

El candidato al Senado de la República de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, negó que su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta haya sido amigo del candidato a la Cámara Alta por la coalición Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones.

Durante una entrevista, el expresidente municipal de Monterrey aclaró que el excandidato a la titularidad del ejecutivo y el exgobernador de Sonora e realidad no eran amigos, sino que fueron compañeros de curul, es decir, que compartieron grupo parlamentario en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

“Eran compañeros de curul, realmente no eran amigos, amigos”

Manlio Fabio Beltrones siempre ha presumido su amistad con Colosio (X/@MFBeltrones)

Las palabras del integrante de Movimiento Ciudadano se dieron tras la pregunta de Carlos Loret de Mola sobre su opinión de que el militante del Partido de Revolucionario Institucional (PRI) repita el nombre de su padre durante su actual campaña.

Y es que el político neoleonés aseveró que no le gustaría encontrarse a Beltrones en el Senado de la República ya que lo considera un personaje reciclado, a la par de reiterar que aunque se ha jactado de ser amigo de Colosio Murrieta, en realidad no lo fue.

“Uno lo está haciendo hasta la fecha en Sonora (¿Manlio?) Sí. (...) me gustaría no tener que encontrármelo otra vez en el Senado, esté yo o no esté. Creo que es de esas figuras que, como bien dices, están demasiado recicladas y una de las figuras que también se ha jactado de ser una gran amistad de Luis Donaldo Colosio cuando en verdad no lo fue”, explicó.

La foto que “probaría” la amistad entre Colosio y Beltrones

Beltrones compartió esta imagen en 2013 (X/@MFBeltrones)

Tras viralizarse las palabras del político emecista, en redes sociales comenzaron a aparecer presuntas imágenes que probarían que la amistad entre Colosio Riojas y Beltrones sí fue real, pese a las palabras del exalcalde de la capital de Nuevo León.

La primera que apareció fue un tuit del priista que emitió en octubre de 2013 cuando Colosio Riojas visitó la Cámara de Diputados y ambos se fotografiaron. La imagen estuvo acompañada con un mensaje en donde evidenció su emoción de reencontrarse con el hijo de su examigo.

“Hoy tuve el gusto de saludar a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de mi querido amigo Luis Donaldo”

No fue lo único que apareció en redes como X, antes Twitter, pues también se presentó la imagen del periódico El Nacional de noviembre de 1993 cuando el PRI nombró a Colosio Murrieta como precandidato a la Presidencia de la República.

En la hoja se puede leer un autógrafo que el excandidato asesinado dedicó a Beltrones: “Para mi entrañable amigo y compañero Manlio Fabio. Colosio”. Aunado a lo anterior, apareció una fotografía con los políticos sonorenses sonrientes mientras el exgobenador manejaba un carro.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el abuelo de Colosio Riojas, Luis Colosio Fernández, fue integrante del gabinete de Manlio Fabio Beltrones en Sonora. De 1991 a 1997 se desempeñó como secretario de Agricultura.

Estas imágenes se compartieron en redes sociales (X/@LaMalaC)

Por otro lado, resulta fundamental destacar que, tal como lo mencionó Colosio Riojas, su padre y el expresidente del PRI sí fueron compañeros, pero no de curul, sino de escaño, ya que compartieron algunos meses de 1988 e el Senado de la República.

¿Cuál fue el papel de Beltrones en el asesinato de Colosio?

Manlio Fabio Beltrones, quien fungía entonces como gobernador de Sonora, se vio inmerso en uno de los episodios más álgidos de la política mexicana tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. Beltrones, siguiendo instrucciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se trasladó a Tijuana después del asesinato, un movimiento que lo colocó en el centro de múltiples teorías y especulaciones a lo largo de los años.

Según sus declaraciones, al momento de su llegada a las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, Mario Aburto, el asesino confeso de Colosio, ya no se encontraba en el lugar, desmintiendo así las teorías que le atribuían haber sido la primera persona en interrogarlo.