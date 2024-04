¿Cuándo se estrena ‘Abigail’, filme de terror con el que Melissa Barrera busca dejar atrás ‘Scream’?

Melissa Barrera busca dejar atrás la polémica en torno a su despido de la franquicina 'Scream'. Foto: @abigailthemovie, @melissabarreram

El esperado estreno de Abigail, la nueva película de terror protagonizada por la actriz Melissa Barrera, está a punto de llegar a las pantallas de cine mexicanas. Tras su participación en la saga Scream, Melissa se adentra en un mundo de vampiros en este nuevo largometraje que promete mantener al público al borde de sus asientos.

Después de su reciente ruptura con la franquicia Scream, donde fue aclamada por su interpretación, Barrera se prepara para enfrentarse a una nueva aventura llena de suspenso y terror con Abigail. Sin embargo, su camino hacia este proyecto no estuvo exento de controversia, ya que su pronunciamiento sobre el conflicto entre Palestina e Israel causó el fin de su relación con la casa productora. A pesar de este desafío, Melissa sigue adelante en su carrera.

¿Cuál es la trama de ‘Abigail’?

Abigail nos sumerge en una historia intrigante donde un grupo de individuos es convocado para proteger a una adolescente secuestrada. La trama toma un giro siniestro cuando descubren que el padre de la joven es un hombre poderoso que tiene como aliado misterioso guardián.

Bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, quienes previamente colaboraron con Melissa en Scream VI, la película promete una experiencia cinematográfica llena de emociones intensas y sustos inesperados. El elenco cuenta con nombres destacados como Dan Stevens, Kathryn Newton y Kevin Durand, quienes complementan la actuación estelar de Barrera.

Después de que un grupo de aspirantes a delincuentes secuestran a una bailarina de 12 años, hija de una poderosa figura del inframundo, sólo deberán vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de 50 millones de dólares. En una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer, uno por uno, y descubren, para su creciente horror, que la pequeña niña con la que están encerrados no es normal

Melissa Barrera busca dejar atrás la polémica

En una entrevista reciente, Melissa Barrera compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto, destacando la intensidad y la autenticidad de las escenas de acción y los efectos especiales. La actriz reveló que la película se caracteriza por su enfoque en efectos prácticos, alejándose de la dependencia de los efectos digitales y apostando por la autenticidad en cada detalle.

Abigail ofrece una experiencia única para los amantes del cine de terror, con una trama intrigante y giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el último momento.

Con su estreno programado para el 18 de abril en cines de México, Abigail se perfila como uno de los imperdibles del género de terror en este año. Los fanáticos del cine estarán ansiosos por sumergirse en esta escalofriante historia y descubrir los secretos que se ocultan en la oscuridad junto a Melissa Barrera y el elenco de Abigail.

¿Quién es Melissa Barrera?

Melissa Barrera nació el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León. A su corta edad ha dejado huella en el mundo del entretenimiento. Desde una edad temprana, Barrera aspiraba a ser actriz, y tras finalizar sus estudios de nivel medio superior, decidió perseguir sus sueños en una reconocida universidad en Estados Unidos.

Su viaje hacia el estrellato la llevó a Nueva York en 2009, donde se sumergió en el mundo del teatro con la firme intención de triunfar en Broadway. Sin embargo, durante sus estudios de teatro y audiciones para producciones teatrales, Barrera se dio cuenta de las oportunidades que ofrecía el mundo del cine y la televisión, expandiendo así sus horizontes artísticos.

"Abigail", película con Melissa Barrera, Angus Cloud, Kathryn Newton (Créditos: Universal Pictures)

Tras completar sus estudios, Barrera enfrentó dificultades para conseguir trabajo debido a su visa de estudiante en Estados Unidos. Esto la llevó de regreso a México, donde se embarcó en una exitosa carrera que incluyó participaciones destacadas en la novena generación de La Academia, así como roles protagónicos en novelas y apariciones en producciones como Club de Cuervos.

En una entrevista con Roberto Martínez, Barrera compartió su experiencia y los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito. Su regreso a México no solo le brindó la oportunidad de consolidar su carrera y hacerse un nombre en la industria, sino también de reunir los créditos necesarios para solicitar una visa de artista en Estados Unidos.

Melissa Barrera es reconocida por su versatilidad, su dedicación al arte escénico, su compromiso con cada personaje que interpreta y convicciones ideológicas. En 2023 fue despedida de la saga Scream por pronunciarse en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Ella misma confirmó su salida del proyecto mediante un contundente comunicado donde reafirmaba sus convicciones y retaba a la industria de Hollywood: “En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio, los prejuicios y los prejuicios contra cualquier grupo de personas. Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por tanto, he tratado de utilizarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a aquellos que lo necesitan”, expresó.