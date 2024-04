Sheinbaum responde a la madre buscadora Ceci Flores tras confrontación con la morenista: “Siempre he estado del lado de las víctimas”

La activista ha denunciado constantes amenazas. Crédito: Twitter Ceci Flores

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la petición de Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que confrontó a la morenista sobre el hecho de cómo seguirá siendo apoyada ella y el grupo que encabeza, además de que recientemente denunció que ha recibido amenazas.

Flores Armenta confronto a Sheinbaum Pardo y aseguró que se han incrementado las amenazas tras asistir al debate de los aspirantes presidenciales del domingo pasado, al cual acudieron Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez (PAN, PRI, PRD) y Jorge Álvarez Máynez (MC).

“He sido víctima de ataques desde que me atreví a reclamar de frente a la candidata de Morena que no tocaba el tema de los desaparecidos. Fue después de un debate entre aspirantes a la presidencia, pero una madre que busca, tocará todas las puertas que le sean posibles por amor”, expresó.

Ante ello, la aspirante y representante del partido guinda, reiteró que mantendrá el apoyo a las madres buscadoras.

“Sobre el tema de las madres buscadoras en cualquiera de estos casos, siempre uno tiene que estar del lado de las víctimas, lo he hecho toda mi vida y así lo seguiré haciendo”, dijo la candidata de Morena durante una conferencia de prensa que encabezó en Hermosillo Sonora.

Claudia Sheinbaum asegura que seguirá apoyando a las madres buscadoras. (Jovani Pérez/Infobae)

Claudia Sheinbaum dio a conocer que Ceci Flores sí está siendo atendida por la Secretaría de Gobernación

“Por supuesto que tiene que haber apoyo para todos los grupos de personas que están buscando a sus familiares”, enfatizó.

Sobre el tema, también informó que ha atendido a otros grupos de familias que se dedican a dar con el paradero de sus seres queridos. “Ayer atendí a un grupo de personas en Tijuana para hablar de este tema”.

Aclaró que tanto la Fiscalía como la Comisión de búsqueda deberán seguir apoyando en torno al proceso que han mantenido desde que estuvo al frente de la Ciudad de México.

“Como lo he estado presentando el Presidente, fue una metodología que desarrollamos en la CDMX es importante que el número de personas que se presentó como desaparecidos, nosotros pusimos en realidad son desaparecidos y personas no localizadas. Tiene que haber primero un proceso de búsqueda para encontrar a personas en otros estados, detectadas en otros lugares y que afortunadamente no estaban desaparecidos”.

La activista reaccionó a la protesta de los papás de los 43 en Palacio Nacional. (Foto: Especial)

Flores Armenta ha declarado en repetidas ocasiones que ha sido ignorada; sin embargo, pidió disculpas por las recientes declaraciones.

“Si ofendí a alguien, les pido que lo vean desde los zapatos de una madre que hará lo necesario para encontrar a sus hijos. No me ataquen, yo no soy la enemiga, todos somos un poco víctimas”, insistió.

Y es que después de la participación de los aspirantes en el debate dijo: “¿Por qué no hablan del tema de los desaparecidos, de los huérfanos, de las madres buscadoras, de las madres que les han tratado la vida, de las que han desaparecido y de las que vivimos amenazadas y desplazadas?”

Reiteró que todas las madres buscadoras aprovechan los micrófono de cualquier pantalla o cualquier oportunidad para hablar sobre los hijos y desaparecidos. No somos una estrategia política como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que tenemos que aprovechar todas las oportunidades para que nos escuchen y de una vez atiendan y nos ayuden a encontrar a nuestros hijos.