Mujer argentina es víctima de comentarios polémicos por recomendar vivir en México | VIDEO

La tiktoker reconoció que la vida en México es una maravilla. (TikTok @jasminjass69)

Muchas personas eligen vivir en México por diversas razones, destacando entre ellas su rica cultura, su variado clima, su historia, la calidez de su gente y la calidad de vida que se puede alcanzar en comparación con otros países.

Y fue así como lo demostró una mujer de nacionalidad argentina, quien recomendó México para vivir y decir sus principales razones porque nuestro país la enamoró.

“Si estás pensando en vivir a otro país, o no sabes cómo irte, te recomiendo que vengas a México, ¿por qué?... En México, tiene todo realmente. Yo ya viví en 2022, después me fui a Madrid, España y ahora me volví a México, donde tiene todo: sus locales, su comida, su clima, las playas, son otro mundo y si quieres comenzar por viajar a otro país, te recomiendo mucho en ir ahí”, comenzó diciendo en su video publicado en su cuento de Tiktok.

Tiktoker argentina reconoce que México es un mundo paradisíaco

Entre los lugares paradisiacos dijo que Cabo San Lucas y Playa del Carmen son los mejores. (TikTok @jasminjass69)

Asimismo, reconoció que el ambiente, la población y sobre todo la vida es más tranquila en México que en cualquier otro país de Europa, lo que desató que cientos de usuarios la atacaran con comentarios polémicos por no revelar los puntos negativos de nuestro país.

“Ya después te darás cuenta si te quieres quedar ahí, o irte a otro país, otro continente. Yo hoy por hoy me regresé de Europa a México porque me gusta mucho más, me siento más cómoda, más tranquila, siento a la gente, es muy diferente. Hoy por hoy elijo México y quizá por el resto de mi vida. Háganlo, la verdad les va a cambiar la vida, te abre la mente de una forma increíble, por eso recomiendo que se vengan a vivir a México”, finalizó en su video de más de un millón de reproducciones.

Los comentarios de internautas de otras naciones del mundo no se hicieron esperar, al atacar a la mujer y asegurar que México no es un buen país donde una persona pueda vivir tranquilamente por el resto de su vida.

La tiktoker argentina fue víctima de comentario xenofóbicos al dar su punto de vista por qué México es un buen lugar para vivir Crédito: Tiktok / @meel.mandi

“No le crean aquí está muy peligroso, lleno de haitianos y venezolanos”; “la gente se pasa con sus comentarios de xenofobia, dejen ese tonto patriotismo”; “mira tú ya estás acá, eres bien recibida, pero no lo promuevas y menos si viene gente que no le gusta respetar otras culturas”; “Tiene todo no creo que haya seguridad que es lo más importante”, fueron algunos de los comentarios de a la mujer argentina, quien destacó que vivió en Playa del Carmen y Los Cabos San Lucas, lugares turísticos en donde nunca sufrió algún robo, en cambio sí en Europa.