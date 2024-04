Claudia Sheinbaum responde a Xóchitl Gálvez sobre polémica de su patrimonio: “Ellos creen que quien no trabaja es pobre”

Claudia Sheinbaum camina entre simpatizantes en Tijuana, México. (Foto: EFE/ Joebeth Terríquez)

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz ha causado revuelo desde hace unos días, luego de que declaró: “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”. Esto en referencia a la crítica que lanzó en contra de la representante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, por no tener una casa propia. Sin embargo, la morenista reaccionó ya a estas declaraciones.

Y es que la polémica surgió tan solo unos días después del debate que realizaron los aspirantes a la presidencia el domingo pasado, pues la candidata morenista aseguró que ella rentaba un departamento y no tenía casa propia.

“Ellos creen que quien no trabaja o que es pobre porque no se trabaja, no, nosotros creemos que un sistema neuliberal durante 36 años, que aún cuando trabajaras, mañana, tarde, noche, no podías salir de la pobreza, que el pobre su única oportunidad era seguir siendo pobre y nosotros no”, dijo durante una conferencia de prensa que realizó desde Hermosillo, Sonora, como parte de su campaña, rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Los candidatos a la Presidencia en el debate. (Foto: Reuters)

La candidata del partido guinda también dio a conocer su propuesta sobre el tema y enfatizó la idea de los programas sociales.

¿Cuál es nuestra visión?, bueno pues que el Estado tiene que garantizar la distribución de la riqueza, de los ingresos también y que tenemos que ayudar al que se quedó atrás y darle oportunidad para construir derechos, porque oportunidades es una palabra del neoliberalismo. Nosotros en lo que creemos es en los derechos: derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a un buen empleo y un buen salario”, enfantizó al referise al proyecto de los programas sociales que actualmente se otorgan en el país y los nuevos que vendrán.

Insistió en que seguirá por la misma línea de la Cuarta Transformación. “Es que es muy distinta la visión, por eso son dos proyectos, regresar al pasado neoliberal y de construcción o seguir construyendo sobre el segundo piso de la 4T”.

Claudia Sheinbaum saluda a sus seguidores en Nezahualcóyotl. (Foto: Reuters)

De acuerdo con las declaraciones, Claudia Sheinbaum dio a conocer que vendió sus cuatro casas y actualmente renta; sin embargo, el dinero de la venta no apareció en su declaración patrimonial, según se dio a conocer.

Claudia Sheinbaum responde a Ceci Flores

Por su parte, Claudia Sheinbaum respondió también a las declaraciones de Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien confrontó a la candidata y declaró que ha sido víctima de ataques.

“Sobre el tema de las madres buscadoras en cualquiera de estos casos, siempre uno tiene que estar del lado de las víctimas, lo he hecho toda mi vida y así lo seguiré haciendo”, dijo la candidata de Morena durante una conferencia de prensa que encabezó en Hermosillo Sonora.

Reiteró que Ceci Flores sí está siendo atendida por la Secretaría de Gobernación, además de que atendió a otro grupo en Tijuana. “Por supuesto que tiene que haber apoyo para todos los grupos de personas que están buscando a sus familiares”.