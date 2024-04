Por qué el gobierno federal quiere el dinero de las Afores no reclamadas

Con esta iniciativa, Morena busca iniciar el Fondo de las Pensiones del Bienestar. Crédito: Jesús Avilés ]/ Infobae México

Para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar se contempla trasladar los recursos de las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores, reconoció Angélica Ivonne Cisneros Luján, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, pero aseguró que no será la única fuente para nutrir el fondo.

Cisneros Luján promueve esta iniciativa junto con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, similar a la que envió el presidente de la República el 5 de mayo, expuso que existe una cantidad significativa de cuentas inactivas, pues hay personas que ni siquiera saben que tienen una cuenta.

Agregó que existen personas que ya fallecieron y no dejaron beneficiarios o no lo dejaron establecido en sus testamentos, por ello sus cuentas quedaron ya inactivas pues los beneficiarios no tienen conocimiento de esto o no han podido acreditar su relación con esa persona.

El tema fue abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este 11 de abril, en la cual negó que se traté de un nuevo Fobaproa, como acusa la oposición. Expuso que el plan es crear un fondo inicial de aproximadamente 40 mil millones de pesos.

Se busca crear un sistema de pensiones mixto (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

“Pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones. Estoy hablando de lo que no está reclamado. Entonces, eso, no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presenta una denuncia, un familiar, se le tiene que entregar, mientras tanto pasa al fondo de pensión”, señaló el presidente López Obrador.

Al recuperar el dinero de estas Afores, se podrá dotar de recursos al Fondo de Pensiones que propone el titular del Ejecutivo, explicó la diputada Ivonne Cisneros.

“En esta iniciativa la parte más importante es homologar en las leyes del IMSS y del ISSSTE el derecho a que los ahorros de las y los trabajadores sean imprescriptibles; es decir, que éstos o sus beneficiarios puedan reclamar en cualquier momento sus fondos”, indicó la legisladora.

Por ello, la diputada de Morena alertó que la gente debe revisar su situación en esta materia y reclamar sus fondos de las Afores.

Negó que se trate de tomar los recursos de los fondos para el retiro de la clase trabajadora, como ha advertido la oposición, y sostuvo que la finalidad es crear un fondo general para poder otorgar a todos los jubilados la pensión correspondiente al 100% de su último salario.

Ivonne Cisneros aclaró que sólo se tomarán los recursos de las Afores inactivas. (Facebook / Ivonne Cisneros)

“Lo que sí es, es que las personas, al momento de retirarse, puedan tener el 100% de su salario base de cotización como pensión, porque hasta ahorita las Afores no han logrado esa situación, máximo les dan entre el 40 y 45% del salario base de cotización y por eso muchísima gente pues no se retira, no se puede ir a descansar y desarrollar otros aspectos de su vida personal tranquilamente, porque no le alcanzaría para vivir”, señaló la morenista.

Con esta reforma, Morena busca que ese fideicomiso permita avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, en donde una parte está constituida por los ahorros que se manejan en esas cuentas individuales y otra parte con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, a fin de lograr pensiones más dignas.

Comentó que se estipula que se revisarán las cuentas inactivas de personas que ya cumplieron 70 años y no reclamaron sus recursos de su Afore.

Sobre la determinación de la Comisión de no discutir la iniciativa enviada por el Presidente de la República que reforma la Ley del ISSSTE y que busca garantizar a las y los trabajadores el 100 por ciento del último salario obtenido como pensión, Cisneros Luján indicó que se debió a que recibieron otra propuesta relativa a este tema que es más amplia y la van a analizar.