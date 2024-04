Niña que encaró a mujer estadounidense por no dejarla ver el eclipse solar en un mirador en Durango cuenta qué fue lo que pasó

La niña detalló que no tuvo miedo de enfrentar a la mujer estadounidense. (TikTok)

El pasado lunes 8 de abril, habitantes de Durango pasaron un mal momento en el mirador de Durango, luego de que un grupo de extranjeros los corrió del lugar para ver el eclipse solar debido a que ya habían apartado el lugar luego de que el gobierno del estado se los vendió.

Sin embargo, en el video viral destacó la presencia de una jovencita de 10 años de edad que encaró a una señora estadounidense por querer correrla del lugar, además de que el mirador público del Cerro de los Remedios pertenece a los mexicanos.

En un video publicado por la cuenta de Tiktok @mxespaciolibre se aprecia a una mujer extranjera, identificada como Taunya DeYoung, manager de la empresa estadounidense Betchart Expeditions, evitando el paso a locales con actitud prepotente.

¿Qué fue lo que pasó en la disputada del mirador público?

En la grabación publicada por el influencer Luis Aguilar, logró platicar con la joven llamada Lucia, quien contó qué fue lo que pasó y que realmente vivió durante la pelea contra la mujer estadounidense.

“Soy de Durango, tengo diez años, estoy en quinto de primaria y mi pasatiempo favorito es estar en Tiktok y convivir con mi familia. En mi mente paso de que la señora no debió haberse portado así por qué fue muy grosera con la gente. Yo no sentí ni enojo, ni tristeza, ni felicidad, yo me sentí normal”, destacó.

Asimismo, la pequeña mexicana sin temer a las represalias, aseguró que tomó valentía para reclamar a la mujer por querer acaparar el espacio de todo el mirador y correr a los mexicanos del espacio que les pertenece a ellos.

“Le dije qué el mirador es un lugar público y que nosotros, que somos de aquí, tenemos el derecho de estar y pasear por el mirador, y me respondió groseramente. Me sentí bien al tener seguidores nuevos, la verdad me alegra que muchas personas me apoyaron al encarar a esa mujer. Estoy feliz”, finalizó.

