Mexicana exhibe el polémico sueño de su compañera neerlandesa con un narco: “Que nos terminemos enamorando”

Destacó que su compañera sabe sobre el crimen organizado por la serie de Narcos. (TikTok @ilyy.josephi)

Una de las cosas que desgraciadamente afectan a México es la lucha contra el crimen organizado, dado que extranjeros que suenan conocer nuestro país son advertidos de que el territorio es controlado por diversos carteles organizados.

Sin embargo, la ficción en las series y películas que hablan sobre el narco en México en ocasiones puede alterar la realidad con lo que realmente sucede en nuestro país.

Muestra de ello, fue lo que expuso una tiktoker mexicana llamada Ileana @ilyy.josephi, sobre el deseo culposo que tiene una compañera neerlandesa de la universidad de querer ser secuestrada por un narco para después enamorarse y casarse con él.

“Güey, neta, que me dijeron lo más europeo que me pudieron haber dicho en la vida. Estoy en un semestre nuevo en Países Bajos y claro que tengo que conocer a gente nueva, tengo compañeros nuevos y tengo que hablar con gente. Estaba hablando con una niña neerlandesa y al preguntarme de dónde era, obvio, le dije de México y me contestó: ‘mi sueño es que me secuestren los de la mafia’”, declaró sorprendida.

Europeos no saben mucho sobre el narco en México

La tiktoker aseguró que su compañera desea un narco como Pablo Escobar en la serie de Narcos. (TikTok @ilyy.josephi)

Asimismo, la creadora de contenido expuso que muchos europeos solo saben de los narcos sobre lo que han visto en películas y series, puesto que su compañera de clases sueña conocer a un narco y que éste la secuestre, la enamoré y tengas hijos como en la serie de Netflix, Narcos.

“No manches, lo tienen bien fucking romanizado los extranjeros. Y es que ella me comentó: ‘Sí, es que vi la serie de Narcos, y mi sueño culposo es que un tipo Pablo Escobar, pero joven, guapo y obvio que sea millonario, me secuestre y nos terminemos enamorando’”, detalló.

La Tiktoker Ileana, quien vive en Países Bajos reveló que su roomie sueña casarse con un narco y ser secuestrada. Crédito: Tiktok / @ilyy.josephi

“Neta, dije WTF Y obvio le comenté que no sabía lo que decía, porque si la llegasen a secuestrar no terminará con el jefe del cártel, es lo probable que la maten o la violen, y solo ella se reía”, finalizó.