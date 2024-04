Europea critica migrantes que se quejan de la comida mexicana: “No te deben nada”

Europea habló sobre migrantes "malagradecidos". (Tiktok: soykimlabelga) EFE/ Juan Manuel Blanco)

La migración de personas provenientes de países centroamericanos hacia México, con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, es un fenómeno complejo y multifacético que ha persistido a lo largo de los años.

Principalmente, originarios de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, estos migrantes emprenden un viaje arduo y peligroso, motivados por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar o la huida de la violencia y la inseguridad que asolan sus países de origen.

El tránsito por México representa desafíos significativos, enfrentando condiciones extremas, riesgos de violencia, explotación y la incertidumbre legal en su intento por llegar a Estados Unidos. A pesar de estas dificultades, la esperanza de una vida mejor y la posibilidad de escapar de situaciones de pobreza extrema o violencia les impulsan a continuar su viaje.

Mientras que México a menudo sirve como país de tránsito, en años recientes, también se ha convertido en un destino final para algunos migrantes centroamericanos, quienes optan por establecerse ante la incertidumbre de poder cruzar hacia Estados Unidos.

Las respuestas a este fenómeno han incluido la implementación de políticas más estrictas en la frontera estadounidense, así como esfuerzos de cooperación regional para abordar las causas fundamentales de la migración.

Sin embargo, la situación de los migrantes centroamericanos sigue siendo una cuestión crítica, que requiere soluciones comprensivas que respeten los derechos humanos y ofrezcan vías legales y seguras para la migración.

Los mexicanos no son ajenos a esta situación de crisis humanitaria y migratoria que se vive y es común ver una escena en los caminos y refugios que frecuentan los centroamericanos en su paso por nuestro país.

En ocasiones se reúnen en grupos para llevar comida, atención médica por medio de fundaciones y organizaciones o en algunos casos donan algún apoyo económico a las familias que transitan por territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Y así fue cómo surgió el caso de una mujer centroamericana que se quejó de la comida mexicana pues dijo que eran “cochinadas” después de que se le ofrecieran frijoles para comer y esto fue repitiéndose, no precisamente con el mismo platillo, en diferentes momentos.

Después de visualizar algunos de estos videos y de conocer casos en donde los migrantes se quejan de la comida mexicana, una mujer europea, precisamente originaria de Bélgica, que vive en nuestro país criticó a las personas que se disgustaron tras recibir ayuda de los mexicanos.

La mujer extranjera dijo que se le hacía “una bajeza” que rechazaran el apoyo de los mexicanos que buscaron ayudarlos porque, para empezar” no les deben nada”, esto fue lo que compartió la joven:

“Tienen derecho a buscar sus oportunidades... pero hay algo que me molesta... pero se me hace super huev*do quejarte de la comida mexicana y de lo que te está brindando la gente, porque a fin de cuentas no te deben nada... tú decidiste irte, si alguien te brinda ayuda en tu camino y todavía te estás quejando, a mí se me muy fuera de lugar”.

Mexicanos apoyan crítica de la mujer europea hacia los migrantes

Como era de esperarse, los internautas mexicanos apoyaron a la mujer europea en su crítica y queja de los migrantes centroamericanos que desprecian la comida que les ofrecen en su paso por nuestro territorio.

“Tantos idiomas y escogiste hablar el de la verdad”, “Bien dicho! Eres la mera belga!”, “Tienes mucha razón”, “Así se habla”, “Alguien tenía que ponerlos en su lugar”, “Es bonito saber que si ellos no lo valoran, otras personas sí”.