Marie Claire Harp asegura que hombres le tienen miedo por su belleza

Marie Claire es conocida por su participación en LCDLF (Foto por: Ricardo Díaz/Infobae México)

Marie Claire Harp, una figura destacada en la esfera del entretenimiento televisivo, ha forjado una carrera laboral notable que se extiende más allá de su país de origen, Venezuela, conquistando audiencias en toda América Latina.

Con una combinación única de carisma, talento y belleza, Harp ha sabido consolidarse como una de las conductoras más queridas y reconocidas en el ámbito mediático. Su trayectoria, marcada por diversos roles en programas de televisión, la ha posicionado como una referente en la conducción de programas de entretenimiento, principalmente.

La carrera de Marie Claire Harp inició en Venezuela, donde logró destacarse rápidamente gracias a su presencia magnética en pantalla. Su habilidad para conectar con el público y su versatilidad frente a las cámaras le abrieron puertas en varios espacios televisivos, consolidando una sólida base de seguidores. Su paso por la televisión incluye la conducción de segmentos de entretenimiento y apariciones en telenovelas, demostrando su rango como profesional del medio.

La conductora se popularizó tras su participación en LCDLF. (Foto por: Ricardo Díaz)

Uno de los episodios más significativos en su carrera reciente fue su participación en “La Casa de los Famosos México”, reality show donde personalidades importantes como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Bárbara Torres, entre otros, tuvieron en una convivencia llena de desafíos retos y problrmas.

En esta competencia, Marie Claire Harp fue la primera eliminada, un hecho que, lejos de desmerecer su carrera, destacó su valor como competidora, además que al participar en las galas del reality show se ganó el cariño del público quien consideró un error no haberla apoyado desde el principio. .

A pesar de su temprana salida en “La Casa de los Famosos México”, Marie Claire Harp continúa siendo una personalidad influyente en el mundo del entretenimiento, se posicionó como una de las conductoras más reconocidas en nuestro país y también fue considerada como una “mujer bella”.

Marie Claire fue la primera eliminada de LCDLF(Facebook: Marie Claire Harp)

Y justamente el tema tiene relación con sus características físicas pues en una declaración reciente aseguró que los hombres le temen debido a su belleza pues no se atreven a acercarse a hablar, lo que le ocasionó sentirse “sumamente sola”.

De acuerdo con las declaraciones de la también presentadora de programas musicales, ella considera que no sólo es por su físico, sino esto ocurre porque tiene una personalidad segura, lo que también llega a “asustar” a los demás, no sólo a los hombres, que en este caso dijo que piensan que ella tiene “miles de pretendientes”, cuando no es así.

Esto fue lo que ella mencionó ante las cámaras de televisión en un programa transmitido por Unicable:

“Hay muchos hombre que temen que una mujer se nivele... pero es solamente ego, yo crecí en una familia donde se usaba el patriarcado... el mundo, todo cambia, la época en que todo sucede es igualdad... me pasa... sí, doy miedo, cuando se concretan sí me dicen que les deba miedo acercarse”, declaró Marie Claire.

La conductora aseguró que los hombres tienen una idea errónea de lo que ella es Crédito: YouTube: Unicable

Marie Claire Harp se separó de José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa, hijo del ya fallecido cantante Joan Sebastian, recientemente fue tema de conversación debido a que Alicia Machado, ex pareja del cantante, denunció públicamente que ella sufrió violencia a manos del famoso.

Tras esto Marie Claire Harp, quien estaba comprometida con José Manuel, decidió romper con el compromiso y así ya no llegar al altar junto con el reconocido cantante del género de regional mexicano.

Si embargo, ella nunca ha precisado si su separación fue a consecuencia de que se diera a conocer sobre los episodios agresivos del cantante o si fue por algún otro motivo que la llevó a ello.