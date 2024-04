Santiago Taboada se compromete a reciclar toda la propaganda electoral en CDMX: “No va a ser basura”

Carteles de los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de México, Clara Brugada y Santiago Taboada, se exhiben en postes callejeros en el barrio de Iztacalco, en medio de tensiones por la escasez de agua, en la Ciudad de México, México, el 14 de marzo de 2024. REUTERS/Henry Romero

Los candidatos a las alcaldías, senadurías, la Jefatura de Gobierno y hasta la Presidencia han inundado las calles de la Ciudad de México con propaganda electoral desde el 1 de marzo, cuando comenzaron oficialmente las campañas rumbo a los comicios del 2 de junio, que van desde carteles y lonas, hasta espectaculares y bardas.

No obstante, ha habido quienes se han quejado de la colocación de lonas y carteles, al considerarlas innecesarias y hasta contaminación visual, además de que una vez que termine el actual proceso electoral pasarán a ser basura.

Ante esto, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), se comprometió a que cuando concluyan las elecciones, su equipo retirará toda su propaganda electoral e incluso las de sus adversarios y aspirantes a otros cargos.

En un foro ante estudiantes de la Universidad La Salle, el también exalcalde de Benito Juárez, detalló que el 3 de junio todo su equipo retirará la propaganda electoral en toda la ciudad y la reciclará, para disminuir su impacto en la contaminación ambiental.

“Yo si la quiero reciclar. No va a ser basura, va a ser una cosa más, pero hoy por ejemplo y esto es parte de la iniciativa que tuve con los recicladores la semana pasada, pero yo les voy a decir una cosa, el 2 de junio, no me voy a esperar al 5 de octubre que rinde protesta.

“El 3 de junio, todo mi equipo, todo mi equipo va a bajar mi propaganda y la de todos los demás candidatos y vamos a limpiar la ciudad, todo mi equipo el 3 de junio, a eso me comprometo”, dijo.

Algunos candidatos a acaldes, como Alessandra Rojo de la Vega, también de la coalición PRI, PAN y PRD, han criticado la colocación de lonas y carteles en postes, edificios y muros de la capital del país.