‘Nemesio’, el narcocorrido que recuerda la vez que casi capturan a ‘El Mencho’, líder del CJNG

'Nemesio', el narcocorrido que recuerda la vez que casi capturan a 'El Mencho' (Infobae)

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’, es uno de los narcotraficantes más importantes en México, al ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismo que tienen el dominio de gran parte del país, por encima de los de Sinaloa, quienes se han visto desplazados de algunas zonas.

El originario de Aguililla, Michoacán, en el año 2010 fundó su propia organización, esto tras la desarticulación del Cártel del Milenio, misma que era comandada por Ignacio ‘Nacho’ Coronel, abatido en 2010.

El grupo musical Voz de Mando, se inspiró en uno de los momentos que vivió Nemesio Oseguera, cuando las autoridades estuvieron cerca de detenerlo, incluso se habla de que fue capturado unas horas, pero posteriormente fue liberado.

“Si me buscan, háganlo discretamente y no asomen tanto el cuete, con cuál me quieren matar”, comienza la canción de Voz de Mando.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' Crédito: Univisión | DEA

En este fragmento de la canción, Oseguera Cervantes reaccionó a los rumores de que tenía en su cártel a personas de distintas nacionalidades, pero él afirma que todos son mexicanos, al mencionar estados como Veracruz, Durango, Jalisco y Michoacán.

“No me asustan, me siento mas competente, yo los atoro de frente, no me da miedo pelear, me señalan dicen que soy terrorista, que traigo árabes y rusos, en mi escolta personal, se equivocan cargo puro mexicano, de Veracruz y Durango, de Jalisco y Michoacán”, sigue la melodía de Voz de Mando.

En este fragmento, se recuerda la vez que el CJNG derribó un helicóptero del Ejército Mexicano, el 1 de mayo del 2015 en Villa Purificación, municipio ubicado en la Región Costa Sur de Jalisco, cuando los agentes descubrieron uno de los escondites de ‘El Señor de los Gallos’.

“Me cayeron en un pueblo, me tire a matar pal cerro, lejos de los inocentes, sin vela en este entierro, como estoy bien preparado, pa’ cualquier tipo de ataque, les tumbe cuatro boludos, que me tiraban del aire, por sus propios intereses, me echaron todo el Gobierno y tenia que defenderme, así se los dijo ‘Mencho’”, se escuchó en el coro de la melodía.

El CJNG enfocó su atención en policías que podían abandonar las instituciones de seguridad tras la creación de la Guardia Nacional. (Infobae México/Jovani Pérez)

Fue el 25 de agosto el 2012, cuando la Secretaría de Marina, logró la aprehensión del michoacano, sin embargo, a las pocas horas fue liberado tras bloqueos sobre la carretera Guadalajara-Chapala.

“Ahora entiendo quedo muy claro el mensaje llegaron a eliminarme, pero los puse a temblar, traigo gente hombres que son, de combate gente de confianza y leales, para trabajar y pelear”, finalizó la canción.