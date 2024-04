Dulce arremete contra Lucía Méndez tras acusarla de ser reptiliana; así respondió la diva | VIDEO

Las divas tuvieron una pelea en un programa de streaming Crédito FB Universo POP music | captura

Dulce y Lucía Méndez tuvieron algunas diferencias en el programa de streaming Siempre Reinas. La segunda temporada del show reunió a las dos junto con Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Lorena Herrera.

Sin embargo, durante el desarrollo del mismo, la cantante de “Tu Muñeca” se enojó con su amiga tras leer unos mensajes en un celular en donde supuestamente ‘La Méndez’ habla pésimo sobre ella.

De inmediato Dulce explotó en contra de su amiga y la pelea se convirtió en una enemistada declarada. Recientemente la cantante expresó su sentir a una revista de circulación nacional. Aseguró que haber perdido esa relación ya no le duele.

“No era una amistad, no lo estoy llorando. Ni la extraño, ni me hace falta... La amistad se terminó... Éramos comadres. Ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, mucho más nosotras”.

La cantante se presentaría en el Teatro Metropólitan, pero canceló Foto: Instagram/@dulcelacantante

Por otro lado, Dulce también considera que su amiga se encuentra obsesionada con su edad ya que quisiera tener menos años que los que tiene en realidad.

“Ella está enojada con su edad, con los años, con la vejez. Pero todos vamos a llegar a viejos y nosotras ya llegamos. Es muy triste no aceptar esa condición”, dijo Dulce.

Finalmente la artista aseguró que Lucía se encuentra fuera de la realidad e incluso la acusó de ser una suerte de especie extraterrestre.

“Ella ya ha dicho varias veces que yo soy biopolar, entonces para mí ella es una reptiliana. Porque a cada rato se está lamiendo la boca”, declaró contundente.

Lucía Méndez responde

Tras ser acusada de parecer o ser una “reptiliana”, Lucía Méndez fue interrogada por un programa de espectáculos. Opinó sobre las acusaciones de Dulce y aseguró que todo es parte de una estrategia.

“Está bien, esa es su estrategia, me dice ‘reptiliana y esto y lo otro’. Ella quiere de alguna manera provocarme”, dijo Lucía.

“Imaginate reptiliana yo, estaría padrísimo, que de pronto estoy con ustedes y me vuelva una reptiliana toda glamurosa. Realmente ella trata de que yo me desespere, de que yo me enoje, y no lo van a lograr.

Las divas tuvieron un desencuentro Crédito: Sale el Sol

Para Lucía Méndez ya no es imperativo continuar o recuperar esa amistad: “SI ella quiere ser mi amiga bien, o si ella quiere armar todo un drama alrededor de esto, pues no... el que quiera ser mi amigo bien y el que no quiera ser mi amigo pues también”, comentó.

Finalmente la cantante aseguró que todo es una estrategia orquestada para continuar dándole audiencia al programa Siempre Reinas, de Netflix. Una que no

“Lo que quieren es bronca, lo que quieren es que se siga la promoción. Pero yo ya terminé ‘Reinas’, yo estoy en ‘Vedette’ ya”, concluyó.