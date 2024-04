¿Va contra el reloj? Xóchitl Gálvez revela estrategia para presentar sus propuestas en el segundo debate presidencial

Xochitl Galvez, the presidential candidate of the 'Fuerza y Corazon por Mexico', an alliance of opposition parties, shows the coat of arms of Mexico on the Mexican flag while standing alongside the National Action Party President Marko Antonio Cortes Mendoza and Party of the Democratic Revolution President Jesus Zambrano, after attending the first presidential debate at the facilities of the National Electoral Institute (INE), in Mexico City, Mexico, April 7, 2024. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD) a la Presidencia, criticó tanto el formato del primer debate presidencial como las fallas en el reloj para medir el tiempo de respuesta de los tres participantes, al acusar, igual que sus adversarios, que en diversas ocasiones este no funcionó, provocando que no completara sus propuestas e incluso, no pudiera mostrar correctamente la bandera mexicana.

En una entrevista radiofónica, la candidata presidencial de la oposición explicó por qué mostró la bandera de México al revés durante el debate, argumentando que fue parte de una estrategia en la que colocaría el símbolo patrio de cabeza y después lo corregiría, para afirmar que de ganar las elecciones pondría al país de pie.

No obstante, afirmó que los moderadores la interrumpieron y no le permitieron continuar con su demostración, por lo que reveló que para el segundo debate aplicará ciertas medidas para evitar que esto suceda nuevamente.

“Lo iba a voltear al final, pero se me acabó el tiempo, el ensayo era que yo lo iba a poner de cabeza e iba a decir que iba a levantar el país y a ponerlo de pie, pero cuando me di cuenta el reloj se había acabado. (...) Me callaron los (moderadores)”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula.

¿Qué hará Xóchitl Gálvez para dar completas sus propuestas en el segundo debate presidencial?

En la misma entrevista, Gálvez Ruiz insistió en que el formato del debate tuvo fallas, por lo que advirtió que no le hará caso a los moderadores en el segundo debate presidencial, previsto para el 28 de abril.

“Pues porque el formato era... Está bien, lo que propongo es que no voy a pelar a los moderadores en el próximo debate”, puntualizó la candidata presidencial entre risas.

De igual forma, nuevamente retó a su adversaria, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, a tener un debate en medios de comunicación y que le compruebe que su casa es ilegal.